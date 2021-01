Benedetta Parodi/ “Fabio Caressa? La cosa più bella di questo 2020”

Bacio sotto il vischio per Benedetta Parodi e il suo Fabio Caressa, l’uomo della sua vita, il padre dei suoi figli e, a suo dire, “la cosa migliore di questo 2020”. La famosa giornalista dedicatasi poi alla cucina e relativi programmi, non si sposta di un centimetro e punta tutto sulla famiglia, anche quest’anno in cui tutti siamo stati un po’ costretti a ridimensionarci. Benedetta Parodi non ha rinunciato alla conduzione di Bake Off Italia portando in tv un’edizione di successi e di ottimi ascolti e non ha rinunciato nemmeno alla sua famiglia stringendosi intorno al marito e ai figli in occasione del lockdown. E adesso? Per lei bacio sotto il vischio con il marito nelle storie di Instagram e via verso un nuovo anno senza lasciare i fornelli che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico aprendo la strada a quelli che poi sono diventati food blogger e non solo.

Benedetta Parodi e l’incidente che le ha cambiato la vita

Chi la segue da tempo sa bene che Benedetta Parodi è una che impara dal passato ed è introspettiva studiandosi in fondo molto spesso. In particolare, proprio qualche mese fa, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, aveva raccontato di un momento particolare della sua vita, uno spartiacque che l’ha cambiata, un incidente che l’ha costretta a rivedere alcune cose e crescere: “Ero già un po’ più grande, ero già sposata con Fabio Caressa, ero con le amiche a Forte dei Marmi, stavamo andando in Capannina quando ad un incrocio abbiamo fatto un incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo, e in quel momento ho avuto molto tempo per riflettere… Ho capito di avere molta forza dentro di me, sono cresciuta ed ho trovato tanti amici: quell’incidente è stato un po’ uno spartiacque della mia vita”. Cos’altro farà adesso in questo scoppiettante 2021?



