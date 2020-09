Benedetta Parodi/ Foto, cosa studia la conduttrice? Curiosità sul web

Benedetta Parodi è pronta a tornare in onda stasera, 4 settembre 2020, su Real Time con Bake Off Italia. Intanto il suo profilo di Instagram continua ad essere uno dei più seguiti tra quelli delle conduttrici. Nel pomeriggio la donna ha pubblicato una foto che la vede con uno splendido abito fiorito intenta, su di una panchina, a studiare con grande attenzione dei fogli probabilmente di stampante. Il commento è abbastanza chiaro: “Pronti per la serata? Dalle ore 21.20 parte la nuova edizione di Bake Off Italia su Real Time! Fatemi sapere i vostri commenti”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Ovviamente i foglio sono legati alla trasmissione, probabilmente una scaletta, in onda stasera.

Benedetta Parodi, non mancano le polemiche

Non mancano le polemiche su Benedetta Parodi. Tra i tanti spunta un commento abbastanza provocatorio nei suoi confronti: “Se qualche volta rispondessi a qualcuno o mettessi un semplice mi piace”. Ironica e tagliente come sempre la conduttrice di Bake Off Italia che non cade nel tranello delle provocazioni e sottolinea: “Ciao“. Per una volta però si deve spezzare una lancia in favore della Parodi. I vip sui social sono costantemente tartassi e a volte per non rendere nessuno scontento non rispondono, una decisione ovvia che però stavolta ha meritato un’eccezione per dimostrare quantomeno che ci sia proprio la Parodi dietro ai suoi post.

Foto, cosa starà studiando?





