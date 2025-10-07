Benedetta Parodi e il presunto retroscena su Bake Off: “Non ha preso bene la decisione di Real Time di cambiarle ruolo”.

Spunta un clamoroso retroscena su Benedetta Parodi e il suo allontanamento da Bake Off Italia. La nuova edizione, infatti, non la vede alla conduzione del talent per aspiranti pasticceri ed è stata sostituita da Brenda Lodigiani. Dopo 12 anni di onorato servizio per il programma di Real Time, la Parodi ha deciso di dedicarsi ad altri progetti, secondo quanto ha svelato giustificando la sua clamorosa assenza. Ma sarà tutto vero?

Poche settimane fa è uscita la notizia che Benedetta Parodi è pronta a condurre un nuovo programma, si tratta del reality Netflix “L’Amore è Cieco“, motivo per il quale potrebbe aver abbandonato Bake Off Italia. Eppure, nelle ultime ore la conduttrice ha fatto un gesto che fa pensare: siamo sicuri che lei e la produzione del talent culinario siano rimasti in buoni rapporti? A quanto pare la frecciata che ha mandato al programma di Real Time racconta tutta un’altra storia. Passiamo a scoprirla!

Benedetta Parodi, uscita strana da Bake Off Italia: una foto fa chiarezza

Benedetta Parodi ha lanciato un messaggio forte e chiaro: durante la messa in onda della prima puntata di Bake Off, ecco che lei ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove si vedeva raffigurata una pizza e la scritta “Venerdì sera“, con lei intenta a mangiarla mentre guardava L’Amore è Cieco versione inglese. Il gesto sembra essere molto chiaro, e raccontarci un retroscena tutt’altro che pacifico. Ad aggiungersi è anche Giuseppe Candela: “C’è chi assicura che la conduttrice non avrebbe preso affatto bene l’uscita di scena, meno consensuale di come è stata raccontata, e la volontà di affidare a un altro volto la guida del cooking show”, ha scritto su Chi. Eppure, fino allo scorso anno Benedetta Parodi diceva queste parole: “Bake Off per me è come una seconda famiglia: ogni volta che rientro sotto il tendone, è come tornare a casa”.