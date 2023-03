Benedetta Parodi incidente tra i trend virali: perchè?/ Colpa di una notizia vecchia…

Benedetta Parodi incidente tra i trend di ricerca

Ogni giorno, i trend di ricerca cambiano e tra quelli di oggi è spuntato “Benedetta Parodi incidente” allarmando i fan della conduttrice e food blogger che hanno immediatamente cercato ulteriori notizie in merito. Tutti, però, possono stare tranquilli perchè Benedetta Parodi sta benissimo e non ha avuto alcun incidente. Almeno non oggi e neanche recentemente. La più piccola della sorelle Parodi, infatti, sta bene e continua a condividere foto e video delle sue ricette sui social. Tuttavia, il suo nome, oggi, è finito in tendenza associato alla parola incidente perchè qualche sito, per aumentare il proprio traffico, ha parlato di una notizia che, in realtà, non è affatto attuale.

Sul web, così, la notizia di un incidente avuto da Benedetta Parodi diverso tempo fa, come sottolinea La Repubblica, è tornata d’attualità allarmando i fan della Parodi che si sono in seguito rasserenati dopo aver scoperto la verità.

La verità sull’incidente di Benedetta Parodi

L’incidente che ha avuto Benedetta Parodi e di cui sono tornati a parlare alcuni siti è accaduto diversi anni fa. All’epoca era già sposata con Fabio Caressa con cui ha avuto tre figli, Eleonora, Matilde e Diego e si trovava a Forte dei Marmi con le amiche. A raccontare l’incidente, nel 2009, fu proprio la Parodi nel corso di un’intervista rilasciata a Caterina Balivo come ricorda La Repubblica.

“Ero già sposata con Fabio Caressa – raccontò all’epoca la Parodi – ero con le amiche a Forte dei Marmi, stavamo andando in Capannina quando a un incrocio abbiamo fatto un incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo, e in quel momento ho avuto molto tempo per riflettere: mi ha dato molta forza. Ho capito di avere molta forza dentro di me, sono cresciuta e ho trovato tanti amici: quell’incidente è stato un po’ uno spartiacque della mia vita”, spiegò.

