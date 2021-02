BENEDETTA PARODI/ La sorella Cristina: “Mai litigato! Siamo totalmente diverse”

Cristina Parodi e sua sorella Benedetta hanno un rapporto solido e molto sereno. Lo conferma la giornalista, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Benedetta? Io e mia sorella non abbiamo mai litigato in vita nostra, abbiamo 8 anni di differenza ma siamo totalmente diverse. – ha ammesso Cristina su Rai 1, per poi aggiungere – Ci vogliamo un gran bene, poi lei ha proseguito le mie orme poi però ha preso questa strada bellissima della cucina.” Cristina e Benedetta sono molto differenti tra loro: “Lei è bravissima in tutto quello in cui io non sono brava, lei è solare, generosa, lei è anche più ribelle, caz*uta, io invece sono molto più dolce.” ha poi concluso Cristina, prima di ricevere un dolce videomessaggio dalla sorella. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Benedetta e Cristina Parodi, un rapporto solido

Benedetta Parodi è la sorella minore di Cristina. Le due sorelle hanno otto anni di differenza, Bendetta classe 1972 e Cristina classe 1964: “Tra di noi ci sono otto anni di differenza quindi io lei l’ho vissuta poco perché lei studiava all’università e io andavo ancora a scuola. Ci siamo poi avvicinate da adulte. Oggi, però, la differenza non si vede”, ha raccontato la minore delle sorelle Parodi a “Vieni da me” di Caterina Balivo. Cristina ha dato il nome della sorella alla sua prima figlia, Benedetta: “Hanno lo stesso nome, la stessa pettinatura, lo stesso carattere: indipendente, caz*uto, ma infinitamente sensibile e generoso. Amo queste due ragazze che la vita mi ha regalato. Sono stata benedetta da una sorella e una figlia davvero speciali”, ha scritto la giornalista su Instagram, pubblicando una foto di zia e nipote insieme.

Benedetta e Cristina Parodi: l’esperienza di Domenica In

Nella stagione 2017-2018 Benedetta e Cristina Parodi hanno condotto insieme “Domenica In”, ma l’esperienza fu un vero flop: dopo poche settimane la giornalista diventò unica conduttrice del programma di Rai 1. “L’idea di fare un programma insieme ci aveva entusiasmato. Dopo un po’ ci siamo però accorte che qualcosa non funzionava. Probabilmente Benedetta aveva e ha un pubblico diverso. Così siamo corsi al riparo. Ma, di sicuro, non abbiamo litigato”, ha raccontato tempo dopo Cristina a IoDonna. Anche Benedetta, ricordando l’esperienza su Rai 1, ha detto al Giornale: “Può succedere che un programma vada bene e un altro male. Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutte le polemiche non mi hanno toccato. L’unica cosa negativa che ricordo è che alla domenica non potevo stare con i miei figli”.



