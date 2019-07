Benedetta Parodi/ Non solo cucina per la regina di Bake Off

Benedetta Parodi la Regina di Bake Off Italia

La cucina non può che essere al centro degli interventi in tv di Benedetta Parodi. Regina di Bake Off Italia e degli appuntamenti quotidiani che la vedono al centro della propria cucina, pronta a condividere le sue ricette con tutti gli spettatori. La Parodi e il cibo vanno di pari passo e non può che essere altrimenti, dopo tanti anni trascorsi a dispensare consigli e condurre format in tema. Benedetta Parodi sarà una delle ospiti che vedremo al Maurizio Costanzo Show questa sera, domenica 28 luglio 2019, in occasione della replica su Italia 1. Nemmeno a farlo apposta, Joe Bastianich decide di passarle la patata bollente proprio quando il conduttore gli fa una domanda su quale canzone vedrebbe bene come piatto. In assenza di una risposta certa, il noto giudice di MasterChef sceglie di dare la parola a Benedetta, colta a sua volta di sorpresa. Avrà modo invece di intervenire poco dopo, quando il discorso cade sull’Isola dei Famosi, per confermare la visione di Stefano Bettarini. Anche secondo la Parodi infatti il reality rappresenta “una scommessa con se stessi. Al di là di partecipare al reality puoi provare a te stesso che ce la puoi fare. Ha un valore diverso”. Nonostante questo, appare chiaro che la conduttrice non prevede nel suo futuro dei reality che esulino dal contesto della ristorazione. “Sono la persona meno avventurosa”, dice infatti durante il programma.

Benedetta Parodi: 150 ricette nell’ultimo libro

150 ricette per l’ultimo libro di Benedetta Parodi, cucinate nella quotidianità mentre si trova alle prese fra i fornelli. “A pranzo da me” è solo uno degli ultimi libri pubblicati dall’esperta di cucina, che intanto confessa di avere il tormento della dieta. “Intorno metto un sacco di verdura, ma faccio anche quattro contorni ogni volta. Metto tutto insieme e uno in base all’appetito sceglie”, rivela parlando di come gestisca pranzi e cene in famiglia. La Parodi confessa poi di avere una grande passione per la frolla con la ricotta e di non avere alcun problema a saltare un pranzo in base agli impegni lavorativi. “Ho mangiato una costoletta, un fiore di zucca e poi le verdure”, continua per poi svelare di mantenersi cauta con la forchetta per evitare di mettere su chili e correre il rischio di non entrare più nei soliti vestiti. “Il mio metodo funziona: tante verdure e un assaggio”, prosegue poi sfatando il mito di chi crede che sia solita mettere la famiglia all’ingrasso. Clicca qui per rivedere il video di Benedetta Parodi.

