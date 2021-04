Benedetta Parodi, sorella di Cristina Parodi/ Dal rapporto con Fabio Caressa all’intesa con la sorella

Benedetta Parodi, regina della piattaforma Real Time ormai da diversi anni come conduttrice del programma “Bakeoff Italia”, nell’ultimo periodo si sta godendo la quiete familiare e dedicando alla cura dei figli adolescenti e alla cucina. Proprio ieri ha festeggiato il compleanno del marito Fabio Caressa: “Anche quest’anno solo noi 5 e tanto amore, per festeggiare il compleanno di Fabio”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto insieme al giornalista sportivo davanti alla torta di compleanno preparata da lei. Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati dall’11 luglio 1999. La coppia ha avuto tre figli: Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009). In occasione del ventesimo anniversario di matrimonio, i due hanno deciso di rinnovare i voti sposandosi per la seconda volta alle Maldive.

Angelica, Benedetta e Alessandro Gori, figli Cristina Parodi/ "Famiglia complicata.."

Benedetta Parodi: il rapporto con la sorella Cristina

Benedetta Parodi è la sorella minore di Cristina Parodi, che questa sera – martedì 20 aprile – sarà una delle protagoniste dell’ultima puntata di “Canzone segreta”, il programma condotto da Serena Rossi su Rai 1. Bendetta tornerà in Rai per fare una sorpresa alla sorella maggiore? Le due sorelle di Alessandria sono legate da un rapporto molto intimo e profondo: “Io e mia sorella non abbiamo mai litigato in vita nostra, abbiamo 8 anni di differenza ma siamo totalmente diverse. Ci vogliamo un gran bene, poi lei ha proseguito le mie orme poi però ha preso questa strada bellissima della cucina. Lei è bravissima in tutto quello in cui io non sono brava, lei è solare, generosa, lei è anche più ribelle, caz*uta, io invece sono molto più dolce”, ha detto Cristina a Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”.

LEGGI ANCHE:

BENEDETTA, ALESSANDRO E ANGELICA GORI, FIGLI CRISTINA PARODI/ "Sono molto uniti"GIORGIO GORI, MARITO CRISTINA PARODI/ Lei: "Avevo capito avesse un interesse e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA