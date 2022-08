Benedetta Pilato/ Diretta finale 100 rana Europei streaming video Rai, orario

Benedetta Pilato sarà protagonista oggi agli Europei di nuoto Roma 2022, perché alle ore 18.28 ci sarà la finale dei 100 rana femminili, con cui far proseguire la leggenda italiana nella piscina del Foro Italico della nostra capitale, che potremmo definire “azzurra” più che mai. Ieri in questa stessa gara al maschile Nicolò Martinenghi e Federico Poggio hanno fatto doppietta, Benedetta Pilato è la campionessa del Mondo in carica dei 100 rana, titolo che la nuotatrice pugliese (come il varesino) ha conquistato a giugno ai Mondiali di Budapest. Logico dunque attenderla tra le grandi favorite per la medaglia d’oro di questi 100 rana, anzi sulla carta è la prima candidata per la medaglia d’oro, con la lituana Ruta Meilutyte nei panni del “pericolo pubblico numero 1”.

Benedetta Pilato è comunque la donna di riferimento, in virtù del suo titolo iridato e di una crescita a dir poco impressionante per questa ragazza classe 2005, che si è imposta all’attenzione mondiale come grande specialista dei 50 ma ormai è formidabile anche sulle due vasche, aspetto naturalmente molto importante perché solo i 100 sono distanza olimpica nella rana. Per tutti questi motivi e anche per la presenza pure dell’altra azzurra Lisa Angiolini sarà una gara imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di nuoto 2022…

BENEDETTA PILATO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 100 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022

La finale degli 100 rana femminili agli Europei di nuoto Roma 2022 con Benedetta Pilato sarà visibile in diretta tv (essendo la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 RANA DI BENEDETTA PILATO IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA BENEDETTA PILATO, FINALE 100 RANA EUROPEI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Benedetta Pilato quindi sarà la protagonista di spicco della finale dei 100 rana agli Europei di nuoto Roma 2022, come è giusto che sia per la campionessa del Mondo in carica che per di più gareggia in patria. Le semifinali di ieri poi hanno illustrato la superiorità della pugliese: il tempo dell’iridata è stato di 1’06”16 per vincere la seconda semifinale, con 25/100 di vantaggio nel confronto a distanza con la lituana Ruta Meilutyte, vincitrice della prima semifinale e (come abbiamo già accennato) avversaria più credibile sulla strada di un ennesimo trionfo azzurro.

In semifinale ha ben impressionato anche l'irlandese Mona Mc Sharry, chissà se potrà puntare a fare la grande sorpresa. Di certo il duellassi annuncia spaziale, sperando che magari si inserisca pure Lisa Angiolini, che nelle batterie ha fatto fuori Martina Carraro e Arianna Castiglioni con uno sforzo superbo, poi in semifinale si è presa la sesta prestazione in 1'06"85. Tutto questo per provare a rendere questa finale ancora più bella di quanto dovrebbe già essere: si va a caccia dell'oro dei 100 rana agli Europei di nuoto Roma 2022 con Benedetta Pilato, per sognare ancora…











