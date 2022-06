Benedetta Pilato/ Diretta finale 100 rana Mondiali streaming video Rai, orario

Benedetta Pilato sarà grande protagonista oggi dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché l’ultima finale della sessione serale sarà quella dei 100 rana femminili, in programma alle ore 19.48, che vedranno in acqua naturalmente anche la nostra giovanissima campionessa, ranista azzurra di punta che sogna magari un meraviglioso bis della vittoria di Nicolò Martinenghi ieri, nella stessa gara al maschile. Italia dunque in copertina nei 100 rana, che d’altronde tre anni fa a Gwangju 2019 videro la medaglia di bronzo di Martina Carraro, di conseguenza Benedetta Pilato cercherà di “difendere” la nostra presenza sul podio.

In questa gara, molto è cambiato rispetto a tre anni fa: le gerarchie dei 100 rana sono ben diverse rispetto al 2019 e questo vale anche in Italia, perché in Corea del Sud Benedetta Pilato era la ragazzina che aveva stupito il mondo sui 50 rana, ma adesso la nuotatrice pugliese è sicuramente tra le più forti del mondo anche sulla distanza doppia, dove punta alla prima grande soddisfazione della carriera. Secondo miglior tempo in semifinale, si può puntare al podio e non solo, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Benedetta Pilato nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2022…

BENEDETTA PILATO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 100 RANA AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale dei 100 rana femminili ai Mondiali di nuoto 2022 con Benedetta Pilato sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 100 RANA DI BENEDETTA PILATO IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

BENEDETTA PILATO, FINALE 100 RANA MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Benedetta Pilato dunque sarà grande protagonista della finale dei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2022 che ci offriranno uno scenario anomalo rispetto agli scorsi anni. Basterebbe ad esempio dire che la campionessa del Mondo in carica, la statunitense Lilly King, è ancora presente ma è entrata in finale con l’ottavo e ultimo tempo utile, di conseguenza sarà uno spauracchio dalla corsia 8, mentre Benedetta Pilato sarà in corsia 5 grazie al tempo di 1’05”88, con il quale la pugliese ha vinto la propria semifinale ed è risultata seconda nella classifica combinata dei tempi.

La migliore prestazione assoluta è stata quella della tedesca Anna Elendt, nome nuovo ai massimi livelli nei 100 rana ma capace di spingersi fino al tempo di 1’05”62 che naturalmente la pone tra le grandi favorite, anche se in finale dovrà dimostrare di saper reggere la pressione rispetto a rivali più abituate. Abbiamo parlato dello spauracchio King, per la tedesca e naturalmente anche per Benedetta Pilato un altro nome molto pericoloso potrebbe essere quello della lituana Rūta Meilutytė, campionessa olimpica a soli 15 anni a Londra 2012 e rediviva ad alti livelli dopo diverse stagioni difficili.

