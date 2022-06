Benedetta Pilato/ Diretta finale 50 rana Mondiali streaming video Rai 2, orario

DIRETTA BENEDETTA PILATO, FINALE 50 RANA: FAVORITA AI MONDIALI NUOTO 2022

Benedetta Pilato ci farà sognare anche oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché alle ore 18.09 ci sarà la finale dei 50 rana femminili nella capitale magiara, cioè la gara in assoluto preferita per la giovane nuotatrice pugliese, che l’anno scorso proprio a Budapest conquistò il record del Mondo dei 50 rana in occasione degli Europei. Benedetta Pilato è quindi la principale favorita, non si può nascondere anche appunto perché questa è la gara a lei più congeniale e semmai le incognite erano relative più ai 100 rana, nei quali tuttavia la pugliese ha fatto il capolavoro lunedì, conquistando l’oro mondiale sulla distanza più prestigiosa, perché compresa nel programma olimpico.

DIRETTA BENEDETTA PILATO/ Ha vinto in Finale 100 rana Mondiali nuoto: medaglia d'oro!

I 50 rana sono comunque l’occasione per Benedetta Pilato di ribadire la propria superiorità sulla distanza più breve, anche perché c’è in palio una doppietta d’oro che nei giorni scorsi Nicolò Martinenghi ha sfiorato sempre tra 100 e 50 rana, mentre Benedetta Pilato cercherà di completarla, approfittando appunto del fatto che la gara di stasera è in assoluto la sua preferita dal punto di vista tecnico. Sarà una gara quindi imperdibile, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Benedetta Pilato nei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2022…

Diretta Benedetta Pilato/ Finale 50 rana:argento per la tarantina, oro a Castiglioni!

BENEDETTA PILATO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV RAI 2, FINALE 50 RANA AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto 2022 con Benedetta Pilato sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA BENEDETTA PILATO, FINALE 50 RANA MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Benedetta Pilato quindi sarà la donna da battere nella finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2022. Uno status che potrebbe essere pesante da sopportare per una ragazza di soli 17 anni, ma che a dire il vero è già diventato un’abitudine per la pugliese, almeno sui 50 rana. L’azzurra si rivelò al mondo con l’argento proprio sui 50 a soli 14 anni ai Mondiali Gwangju 2019, l’anno scorso si prese oro europeo e record del Mondo, purtroppo alle Olimpiadi questa gara non c’è e adesso è finalmente arrivata l’occasione di salire sul tetto del mondo nella sua distanza preferita.

Benedetta Pilato dimentica le Olimpiadi/ "Tokyo? Non è stata una tragedia"

Le rivali di Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana in questi Mondiali di nuoto 2022 saranno soprattutto la rediviva lituana Ruta Meilutyte, seconda in 29”97 nella semifinale che Benny ha vinto con il tempo di 29”83, la sudafricana Lara Van Niekerk che ha vinto in 29”99 l’altra semifinale (più lenta) e magari l’immancabile statunitense Lilly King, che però ha rischiato grosso ed è entrata in finale con l’ottavo e ultimo tempo utile. Purtroppo invece non ci sarà Arianna Castiglioni, estromessa già in batteria a causa di una partenza falsa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA