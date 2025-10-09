Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni, a causa del furto di profumi a Singapore della scorsa estate.

BENEDETTA PILATO E CHIARA TARANTINO SOSPESE PER FURTO

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federnuoto: a partire da oggi, 9 ottobre, e a seguito del nulla osta da parte del Procuratore Generale del Coni che ha confermato la sanzione, le due nuotatrici saranno escluse da qualunque attività sociale e agonistica per i prossimi 90 giorni.

Tradotto in competizioni, non potranno prendere parte agli Europei in vasca corta del prossimo dicembre; bisogna riavvolgere il nastro e tornare su una vicenda che riguarda la scorsa estate, di ritorno dai Mondiali di Singapore dove la Pilato ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana.

Ebbene: in un duty free dell’aeroporto lei, appunto Chiara Tarantino, Anita Bottazzo e Sofia Morini sono state fermate per il furto di alcuni profumi. Rientravano da dieci giorni di vacanza a Bali, per staccare la spina dopo i Mondiali; le telecamere di sorveglianza hanno “pescato” la Tarantino infilare nella borsa della Pilato la merce rubata.

In realtà tutte hanno dovuto subire interrogatori e in qualche caso anche un’attenta perquisizione. Contattata l’ambasciata italiana, la situazione si è sbloccata qualche giorno più tardi con un ammonimento per le due nuotatrici coinvolte, ma la Federazione Italiana Nuoto ha deciso di comminare comunque una sanzione.

PILATO-TARANTINO, COSA ERA SUCCESSO DOPO

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese: è nota la vicenda, c’è anche la sanzione, bisogna comunque dire che i giorni seguenti per tutte le nuotatrici coinvolte sono stati tutt’altro che sereni. Benedetta ha voluto affidare ai social la sua versione dei fatti, poi cancellata, nella quale ha sostanzialmente addossato ogni responsabilità a Chiara; la quale, anche in quanto finanziera, non ha commentato ma certamente non l’ha presa bene come a suo tempo aveva riferito la Gazzetta dello Sport; anche Anita Bottazzi se l’è parecchio presa per aver perso il volo e aver subito una perquisizione certamente poco piacevole.

Nel tritacarne delle polemiche era finito anche Thomas Ceccon, che aveva commentato il post della Pilato ironizzando sulla cuffia utilizzata da Benedetta, sostenendo gliel’avesse rubata, e ha dovuto cancellare. Adesso bisognerà vedere se ci saranno ulteriori sviluppi: intanto è un peccato che Pilato e Tarantino non possano prendere parte agli Europei in vasca corta ma la vicenda forse meritava di chiudersi con una sanzione e questa è arrivata, senza entrare nel merito speriamo comunque che al termine della sospensione le due nuotatrici azzurre possano tornare in vasca, anche perché entrambe sono molto giovani e dunque hanno tanti anni di carriera davanti a loro.