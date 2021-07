Benedetta Pilato squalificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020/ Ecco perché

Per il nuoto azzurro arriva una brutta sorpresa con la squalifica di Benedetta Pilato all’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La sedicenne di Taranto, che nei 50 rana detiene il record del mondo, è stata infatti squalificata nelle batterie dei 100 rana. Da sottolineare che con la quinta posizione comunque non si sarebbe qualificata. Una squalifica che in realtà inizialmente era un mistero per quasi tutti gli addetti ai lavori e non. Successivamente i giudici hanno spiegato che si è trattata di una irregolarità in vasca. Resta comunque la grandissima amarezza per una gara non assolutamente all’altezza per la giovane atleta italiana come spiegato da lei stessa nell’intervista del dopo gara. Una bandiera nera che fa male quanto una prestazione sottotono.

DIRETTA/ Italia Messico softball (risultato finale 0-5) : azzurre fuori dal torneo!

BENEDETTA PILATO DOPO LA SQUALIFICA: “GARA ORRIBILE”

Benedetta Pilato, dopo la gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Gara orribile. Mi sono stancata tantissimo. Mi sentivo bene nel riscaldamento. Non ho idea di cosa è successo, è andata così. Troppa pressione? Può darsi. Ora vediamo a mente fredda”. Ricordiami che altre soddisfazioni sono però arrivate nelle batterie in corso con il record italiano di Ceccon e della 4×100 stile. Mentre la Carraro, Panziera, Di Cola e Ballo hanno centrato la semifinale. Per Benedetta Pilato una brutta mazzata che le servirà a crescere e fare esperienza. Stiamo parlando di una giovane atleta alla sua prima Olimpiade. Sperando che presto questa amarezza si trasformi in un grande sorriso un futuro che si preannuncia luminoso.

LEGGI ANCHE:

Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020: Cannone oro nella spada. Delusione ItaliaAndrea Santarelli: chi è e fidanzata/ "Il rapporto con la spada è difficile da spiegare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA