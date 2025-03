Appassionata di recitazione da sempre, Benedetta Porcaroli ha costruito una magnifica carriera da attrice che l’ha portata a far parte de “Il Gattopardo“, serie Netflix con Kim Rossi Stuart su Netflix a partire dal 5 marzo 2025. Dice di sè di essere una donna malinconica, vivendo la nostalgia con una sorta di piacere: “La malinconia è il mio spazio felice. È una condizione d’attesa, una sorta di nostalgia, una via di mezzo tra la paura di perdere qualcosa e la certezza di averla già persa“, spiega a Repubblica, dove aggiunge di essere convinta che tutti siano un po’ come il giovane Werther.

Per Benedetta Porcaroli l’amore è tutto, è quella cosa capace di cambiare radicalmente una giornata, i colori e l’umore personale. L’attrice è anche convinta che “salvarsi dall’amore” sia estremamente difficile, come lo definisce lei è “un affaraccio individuale”. Alla domanda se fosse una persona possessiva, risponde a La Repubblica in modo molto schietto: “Non ho mai preso in ostaggio nessuno in vita mia“, dice, sottolineando di essere inquietata dall’idea di perdere improvvisamente la persona che si ama, come purtroppo spesso accade in amore.

Benedetta Porcaroli su Riccardo Scamarcio: “Stiamo bene e parliamo tanto”

Di certo Benedetta Porcaroli porta avanti una relazione assai particolare, con Riccardo Scamarcio che ha ben 19 anni più di lei. Sulla loro relazione dice di aver iniziato ad accantonare la gelosia, un sentimento che però non si traduce mai nel controllo del fidanzato. I due hanno iniziato a fidarsi l’uno dell’altra e a vivere la loro vita in modo sereno. “Parliamo molto, stiamo bene“, confida l’attrice. Sui tradimenti non scende a compromessi e non perdonerebbe mai e poi mai una scappatella di Riccardo Scamarcio, per lei la fedeltà è troppo importante.

Classe 1998, Benedetta Porcaroli nasce a Roma da genitori separati. Cresce con un fratello di nome Guglielmo in una famiglia felice nonostante la divisione di mamma e papà. Spesso la vediamo nelle storie Instagram insieme alla madre, e con il padre condivide invece la passione per il cinema, in particolare per le pellicole di Alberto Sordi e Anna Magnani. Oltre al cinema, si dice amante degli animali, ha infatti un Jack Russel mentre ha un amore viscerale per i cavalli. Famosa era diventata la polemica sul body shaming che l0ha coinvolta sui social: molti fan la criticano per essere poco formosa.