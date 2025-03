Benedetta Porcaroli e l’amore con Riccardo Scamarcio

Da ormai diversi anni la giovane attrice Benedetta Porcaroli vive una storia d’amore con il collega Riccardo Scamarcio, noto per tanti suoi progetti e film divenuti celebri, da Tre metri sopra il cielo fino ad arrivare a Ho voglia di te. Dopo una fase iniziale di relazione, Riccardo Scamarcio tornò al fianco di Angharad Wood, prima di una nuova liaison con Benedetta Porcaroli che ancora oggi sembra andare avanti, stavolta senza intoppi.

Alessandra Amoroso incinta di Valerio Pastore? La cantante è sparita/ Nuovi indizi, ecco cosa è emerso

L’attore in una vecchia intervista concessa nel programma di Francesca Fagnani Belve, ha confidato di essere innamorato della ragazza, mentre anche la madre dell’artista si è detta felice di questa relazione: “Sono contenta che mio figlio e Benedetta abbiano ufficializzato il loro amore mi ha emozionato vederli mano nella mano. Sono belli e, finalmente, sereni”. Una storia d’amore, quella tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, ora pronta per essere vissuta davanti agli occhi del pubblico.

Gigi Buffon, chi è il marito di Ilaria D'Amico/ Il tradimento ad Alena, poi un figlio e il matrimonio

Benedetta Porcaroli confessa: “Ero fan di Riccardo Scamarcio fin da piccola”

La giovane attrice ha ricordato i tempi della sua infanzia, dove ebbe la possibilità di conoscere attraverso il grande schermo Riccardo Scamarcio. Un suo beniamino, che grazie alla professione ha avuto modo di conoscere ancora meglio:

“Come tutte le ragazze della mia generazione, anche io ero sua fan. Tre metri sopra il cielo, Tiziano Ferro, tutto quel mondo lì era il nostro modello di romanticismo” ha raccontato in una vecchia intervista l’attrice riguardo all’amore poi sbocciato con Riccardo Scamarcio, suo idolo d’infanzia divenuto in realtà qualcosa di molto più importante. “Pensai subito che era figo come lo avevo viso in tv” ha confessato Benedetta Porcaroli che abbiamo visto tra piccolo e grande schermo, con la popolarità sbocciata grazie alla serie Baby, fino alle esperienze al cinema, grazie alle quali ha conosciuto quello che è diventato l’amore della sua vita.

Mara Venier a Rocco Papaleo: “Mi hai sedotta e abbandonata”/ Siparietto a Domenica In: “Le tue labbra…”