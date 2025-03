Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, una delle coppie più belle del cinema italiano! Un vero e proprio colpo di fulmine per l’attrice che è legata sentimentalmente al collega dal 2021 tra alti e bassi; proprio la Porcaroli parlando di Scamarci ha confessato: “Appena l’ho visto, ho pensato: ‘Che figo’. Sono crollata subito”. I due sono poco dopo usciti allo scoperto, ma la loro storia ha vissuto momenti di difficoltà e di crisi; tutto è stato abbondantemente superato visto che i due sono apparsi insieme sul red carpet del Filming Italy a Los Angeles confermando così il ritorno di fiamma. ”

“Ci hanno invitati e siamo andati” – ha precisato Riccardo Scamarcio che parlando della fidanzata ha aggiunto – “ci conosciamo, abbiamo fatto un film insieme, è un’attrice di grande talento”. Non solo, Scamarcio senza girarci troppo intorno ha aggiunto: “è bravissima ed è anche una gran bella persona. Siamo felici”.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio: un amore a prova di cinema

Nonostante la differenza di età, lei ha 26 anni e lui 45, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme da circa quattro anni e in diverse occasioni l’attrice ha preso le difese del compagno. In particolare dopo l’intervista rilasciata da Riccardo Scamarcio a Belve in cui ha pronunciato delle frasi che hanno fatto discutere, ma la compagna ha immediatamente precisato: “ha detto che le donne devono lavare? Mi pare ovvio che non lavo le mutande di nessuno”.

Battute a parte, Benedetta Porcaroli non ha resisto al fascino del bel Scamarcio, attore che ha imparato a conoscere grazie al “Tre metri sopra al cielo”: “non lo avevo mai visto dal vivo e quando ci siamo presentati ho pensato: è vero che è figo!”. Oggi la coppia sta insieme e proprio l’attrice parlando della loro vita privata ha confessato: “abbiamo una bella vita sociale, siamo due persone molto aperte”.

