Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata di Riccardo Scamarcio/ “Vado dall’analista da 10 anni ma…”

Il noto attore Riccardo Scamarcio, domenica 28 aprile, sarà ospite a Domenica in per parlare del suo nuovo film “Sei fratelli”, al cinema dal primo maggio e la prima a sostenerlo sarà indubbiamente la fidanzata Benedetta Porcaroli.

Nata nel 1998 a Roma, Benedetta Porcaroli fece il suo esordio sul piccolo schermo con la serie Rai “Tutto può succedere” ma l’attrice riuscì a conquistare sia il pubblico italiano che i giornalisti dei Red Carpet solo dopo aver interpretato un personaggio molto diverso da lei nella nota serie Netflix “Baby”, che riprende il caso di cronaca delle baby-squillo dei Parioli del 2013. Vedere Benedetta nei panni di un personaggio così enigmatico e complesso, ha conquistato il pubblico, ma per conquistare Riccardo Scamarcio, l’attrice ha dovuto attendere fino al 2021, anno in cui i due si incontrarono per la prima volta sul set del film “L’ombra dei giorno”.

Tra i numerosi successi televisivi di Benedetta Porcatoli, ci sono anche il film “18 regali” e “7 donne e un mistero”, il cinema in un certo senso l’ha salvata, per quanto Benedetta sembri una ragazza tranquilla e solare, in realtà di se stessa, al Messaggero, ha raccontato: “Vado dall’analista da oltre 10 anni, ma il lavoro da fare è lungo. Ho iniziato ad andarci da adolescente, visto che sono una che cerca sempre di sfuggire. Da giovanissima è successo qualche volta che mi mettessi al volante un po’ ubriaca con una guida spericolata e in contromano. Roba da deficiente. E di notte entravamo nelle case occupate dagli zingari. Così per il brivido. Ero una ribelle”.

La storia d’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli si descrive come un’attrice con molti valori ma con un passato da ribelle, una storia molto affine a quella di Riccardo Scamarcio, che dopo averla conosciuta per la prima volta nel 2021, se ne è follemente innamorato. Ma si sa, tra due animi ribelli, non sempre è facile, i due infatti si sono lasciati e sono stati lontani per diverso tempo, prima di diventare una coppia stabile.

Quando scattò la scintilla, nel 2021, i due si frequentarono solo per un breve periodo, a Vanity Fair, dopo quella fase, la fidanzata Riccardo Scamarcio aveva dichiarato: “La situazione è delicata. Le coppie si perdono e alla fine si lasciano. Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo, anche per evitare polemiche inutili”. Dopo la loro prima rottura, Scamarcio era tornato dalla ex compagna Angharad Wood (madre di sua figlia Emily), mentre Benedetta Porcaroli aveva iniziato a frequentare Pietro Castellitto, poi nel 2023 tra Benedetta e Riccardo c’è stato un grande ritorno di fiamma. Proprio in quell’anno, dopo vari rumors, la fidanzata Riccardo Scamarcio il loro ritorno insieme e secondo il settimanale Diva e Donna, i due attori sarebbero andati a convivere nell’appartamento in cui lui si era trasferito dopo la fine del suo matrimonio.

Attualmente i due sono una coppia stabile, durante la Fashion Week di Parigi sono stati immortalati dai fotografi insieme, eppure a causa dei loro ex e delle scelte fatte in passato, ancora oggi girano molti rumors su presunti tradimenti e sul fatto che la loro relazione possa essere “traballante”.











