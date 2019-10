Benedetta Porcaroli, Chiara in Baby 2/ “Le prostitute dei Parioli? Le conoscevo…”

L’attrice Benedetta Porcaroli, da questo venerdì 18 ottobre torna ad indossare i panni dell’adolescente Chiara in Baby 2, la serie prodotta da Fabula Pictures e disponibile su Netflix con i suoi nuovi sei episodi. La giovane interprete, classe 1998, deve proprio al ruolo di Chiara la consacrazione al grande pubblico anche se in pochi anni ha già collezionato un portfolio di tutto rispetto. Dopo il suo debutto con la fiction Tutto può succedere, il primo ruolo da protagonista accanto alla collega Alice Pagani arriva proprio con Baby. Rispetto al suo personaggio, la giovane attrice sa bene che Chiara non è un personaggio totalmente positivo per le adolescenti ma neppure una ragazza da demonizzare. E’ lei stessa, a CiakMagazine, a commentare: “Chiara manifesta la sua libertà e trova una via di uscita dall’ipocrisia in cui si sente sempre costretta a vivere. Il mondo si aspetta qualcosa da lei, ma lei non sa cosa restituire. L’equivoco di questa seconda stagione sta proprio nel capire se Chiara interpreta un personaggio o è davvero la manifestazione di se stessa”. La sua Chiara, dice ancora a Grazia, “è un personaggio estremo ma universale” poichè rappresenta quel momento terribile, ovvero il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. “La serie rispecchia una realtà che io ho conosciuto solo da lontano. Le giovanissime prostitute dei Parioli le conoscevo di vista, ma nessuno poteva immaginare a loro vita segreta. E quando lo scandalo è scoppiato siamo rimasti senza parole”, ha commentato. In questa seconda stagione di Baby, Chiara entra nel pieno delle sue scelte: “La bomba esplode ed è costretta a gestire situazioni terribilmente complicate”, annuncia la Porcaroli.

BENEDETTA PORCAROLI E LA SUA VITA PRIVATA

Sul piano personale, Benedetta Porcaroli, protagonista 21enne di Baby 2, si sente molto più matura e “avanti” rispetto alle ragazze della sua età. “A volte il dubbio mi viene e mi rendo conto di essere molto più avanti rispetto alle mie coetanee, ma va bene così e continuo a concedermi il lusso di essere una ragazza come tante”, ammette tra le pagine di Grazia. L’impressione è quella che nel privato abbia bruciato le tappe in diverse circostanze. Di fatto, nel lavoro ha iniziato sin da giovanissima a compiere i suoi primi passi e da un anno e mezzo circa vive con il regista e attore Michele Alhaique di 39 anni. In merito alla grande differenza di età tra i due, racconta: “Quella nasce dalla mia necessità di avere un confronto con una persona in grado di raccontarmi le cose che non conosco”. E’ la stessa Benedetta però a chiarire: “Il mio rapporto con Michele si basa sulla stima reciproca”. Un rapporto dunque paritario, al punto da spingere Benedetta a raccontare: “Lui mi consiglia, mi stimola in continuazione. E poi non è il classico adulto serioso: si trova a suo agio con i miei amici 20enni e gioca alla Play Station con mio fratello di 14 anni”.

