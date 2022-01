Benedetta Porcaroli/ “Conoscevo le baby squillo dei Parioli, la mia famiglia…”

Tra le giovani promesse del cinema italiano, Benedetta Porcaroli è reduce da alcuni grandi successi. Da La scuola cattolica alla serie Baby, passando per 7 donne e un mistero, ora nelle sale. Intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera, l’interprete 24enne si è raccontata tra carriera e vita privata…

Benedetta Porcaroli ha ricordato i primi passi nel mondo del cinema, mossi all’età di 15 anni grazie all’amica della madre, agente di cinema. La donna le chiese di fare un provino, arrivò la possibilità di entrare a fare parte del cast di Tutto può succedere, serie di casa Rai: «Si sono fidati, hanno visto qualcosa in me. Ero piccola, inconsapevole».

BENEDETTA PORCAROLI E LE BABY SQUILLO DEI PARIOLI

Benedetta Porcaroli ha parlato della sua adolescenza e ha ricordato le critiche ricevute per il suo corpo filiforme, con tanto di gruppo Facebook denominato “Benedetta Porcaroli piatta”. «Oggi il mio fisico lo vedo come una salvezza», ha spiegato l’attrice. Poi la 24enne ha parlato di Roma Nord, dove è cresciuta, la stessa zona delle baby squillo dei Parioli. «L’ambiente è un po’ classista, la media borghesia dove tutto è apparentemente pacifico, sereno; tutto sembra che funzioni alla perfezione e non è così», ha raccontato Benedetta Porcaroli: «È strano perché l’ho raccontato in due film (le giovanissime escort e il Circeo) il vuoto cosmico in un’età delicata e di passaggio, quando basta poco per andare alla deriva. È davvero sliding doors. L’importante, com’è avvenuto per me, è sapere che dietro ci sono i genitori. Abbiamo raccontato la mancanza di dialogo tra genitori e figli, la tragedia della borghesia assente». Il volto de La scuola cattolica ha rivelato di conoscere alcune delle baby squillo dei Parioli, rivelando la grossa sorpresa provata una volta esploso il caso…

