Benedetta Porcaroli/ Da Baby a 18 regali: “Questo mestiere insegna a…”

Benedetta Porcaroli tra le protagoniste del film 18 regali, film ispirato alla storia vera di Elisa Girotto. L’attrice di Baby interpreta la figlia di Vittoria Puccini, madre condannata da un male porta a termine la sua gravidanza, ed ai microfoni de Il Messaggero ha spiegato sulle difficoltà di immedesimarsi: «Mia madre poverina non vorrei neanche citarla, bisognerebbe darle un premio per la pazienza. Io ho avuto un periodo di ribellione, ma questo lavoro ti costringe a inventarti delle cose che non hai mai provato: non ho mai avuto una perdita così e non ho mai vissuto quel tipo di dolore. Ho dovuto prendere un pezzetto della mia esperienza, di vissuto, elevarlo a potenza e cercare di immaginarlo. A un certo punto mi è arrivato addosso da solo».

BENEDETTA PORCAROLI, PROTAGONISTA DI 18 REGALI

Benedetta Porcaroli ha poi aggiunto: «E’ stato un percorso molto sofferto: un percorso anche divertente, di avventura, ma metabolizzare questo dolore è stato difficile. Il suo tipo di ribellione non è rabbia risolta, ma rabbia ancora in corso: lei rifiuta la mancanza della madre e non vuole fare i conti con questo dolore. L’incontro con questa donna che non ha mai conosciuto le servirà proprio per affrontare questo passaggio inevitabile». La Porcaroli ha poi parlato del tema della ribellione, presente sia in Baby che in 18 regali: «Il tema è comunque la mancanza di qualcosa che scatena una ribellione: hanno due tipi di ribellione molto vicina. Entrambe sono alla ricerca di un’identità, Anna ha difficoltà perché ha questa presenza presente: lei rifiuta il punto di vista della madre, perchè non lo ha, e non vuole avere delle informazioni su di lei, perché le rifiuta».

