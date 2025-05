Classe 1998, nata a Roma, Benedetta Porcaroli è dal 2021 la fidanzata di Riccardo Scamarcio. Sua collega, Benedetta ha interpretato Chiara Altieri nella serie tv di Netflix “Baby”, vincendo poi il Nastro d’Argento nel 2019 e ancora due candidature ai David di Donatello con i film “18 regali” e “Amanda”. Una carriera di tutto rispetto quella della giovane Benedetta Porcaroli, che dopo aver studiato filosofia a La Sapienza di Roma ha cominciato a recitare, esordendo in tv con la serie di Rai 1 “Tutto può succedere”. Dopo il film “Perfetti sconosciuti”, che sogna il suo esordio cinematografico, ha ottenuto sempre più ruoli di successo.

Nel 2024, ad esempio, è stata scelta per recitare in “Enea” di Pietro Castellitto. Nel 2025 è stata Concetta Corbera nella serie tv “Il Gattopardo”. Giovane e talentosa, dunque, Benedetta Porcaroli, che nel corso della sua carriera ha trovato anche l’amore. Da diversi anni c’è infatti al suo fianco Riccardo Scamarico, più grande di lei di quasi venti anni. Una bella differenza di età che però sembra non essere rilevante per la coppia, molto innamorata.

Chi è Benedetta Porcaroli, la fidanzata di Riccardo Scamarcio: “Parliamo molto”

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme, tra alti e bassi, dal 2021. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati, si sono lasciati per un periodo e lui sembrava tornato con la mamma di sua figlia, Angharad Wood, con la quale aveva avuto appunto qualche anno prima la piccola Emily. Un ritorno di fiamma però fugace: ripartita, poco dopo, la storia con Benedetta Porcaroli, che da quel momento non si è più interrotta.

Benedetta si è detta felice con Riccardo Scamarcio: “Abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altro e a vivere la nostra vita insieme. Parliamo molto, stiamo bene, non ho molto altro da dire” ha raccontato l’attrice qualche tempo fa. La fidanzata di Riccardo Scamarcio, inoltre, non ha mai nascosto di avere un forte senso di maternità e di sognare, un giorno, una famiglia. “I bambini mi piacciono e c’è una parte di me che si sente pronta ad averli. Ma sono fatalista. Quando succederà, succederà. E sarà bellissimo” ha spiegato l’attrice, felice con Riccardo.

