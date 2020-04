Benedetta Porcaroli in 16 marzo di Achille Lauro/ Nel video l’attrice di Baby..

Pubblicità

Benedetta Porcaroli è la regina del nuovo video di Achille Lauro. L’amata protagonista di Baby è la protagonista del video del nuovo singolo di Achille Lauro e questo basta per mettere insieme migliaia di fan. La clip è firmata da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts! e mette insieme una serie di immagini ma, soprattutto il volto, la malinconia e la sofferenza dell’espressivo volto dell’attrice che continua a sognare un amore che sembra ormai lontano, una fine sofferta e, forse, non voluta, che la rende eterea e capace di bucare lo schermo anche in questo video che dura poco più di due minuti. Il brano è il ricordo di un passato che non torna se non nei ricordi attraverso l’obiettivo di una videocamera.

A questo punto nel video di 16 marzo quello che vediamo è una donna e poi una serie di flashback che si sovrappongono tra giacche di jeans, baci disinibiti e ricordi che continuano a trovare posto anche nei presenti. La power ballad intima ha già conquistato i fan e il resto lo ha fatto proprio Benedetta Porcaroli con un video che è nato dall’idea di Achille Lauro e ha trovato forma grazie al suo team creativo, che, a quando pare, hanno dato vita ad una produzione home made senza rinunciare alla professionalità.

Ecco il video di 16 marzo di Achille Lauro:

