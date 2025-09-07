Benedetta Porcaroli sul palco di Venezia: premiata per ‘Il rapimento di Arabella’ come miglior attrice, poi la dedica che scuote la platea.

Benedetta Porcaroli ha vinto come miglior attrice a Venezia per la sezione Orizzonti. La sua dedica politica ha gelato il pubblico e creato non poche polemiche, dato che la giovane interprete ha rivolto un pensiero alla missione navale per Gaza: “Devo dedicare questo premio ai miei colleghi che sono sulla Global Sumud Flotilla, che ci ricordano che non è tutto finito e che c’è un motivo valido per alzarsi la mattina che si chiama umanità“.

Tanti i premi per a Venezia come Giacomo Covi che si porta a casa premio per la migliore interpretazione maschile, mentre Anuparna Roy vince il premio per la miglior regia. Anche il Giappone conquista la sua vittoria con un premio alla giuria per il film di Akio Fujimoto Hara Watan, mentre si passa all’Ecuador con la pellicola Hiedra di Ana Cristina Barragán, che vince invece il premio per la miglior sceneggiatura. Questo Festival del Cinema 2025 è stato parecchio politico: oltre al riferimento alla Flotilla di Benedetta Porcaroli, la stessa regista ecuadorena ha fatto comparire anche il messaggio “Palestina libera“.

Chi è Benedetta Porcaroli? Dal successo con Perfetti Sconosciuti all’amore con Riccardo Scamarcio

Diventata celebre con la serie Tutto può succedere, Benedetta Porcaroli vola subito nel cast di Perfetti sconosciuti, film di enorme rilevanza nel panorama cinematografico italiano per la regia di Paolo Genovese. La troviamo poi in Baby, serie targata Netflix dove interpreta Chiara Altieri Della Rocca. Riguardo alla sua vita privata è ormai risaputo che Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono fidanzati dal 2021, anno in cui si sono conosciuti proprio durante le riprese di “L’ombra del giorno”. La loro relazione non è stata sempre lineare e ad un certo punto si erano presi una pausa per poi tornare più forti di prima. Proprio quest’anno, i due attori si sono presentati insieme sul red carpet de Il Gattopardo.