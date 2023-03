Benedetta primavera, Loretta Goggi/ Diretta 1a puntata, ospiti: Heather Parisi e Vespa

Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi su Rai 1

Questa sera venerdì 10 marzo, su Rai 1 prende il voi “Benedetta Primavera”, show in quattro puntate di Loretta Goggi che vede la partecipazione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il titolo del programma è ispirato alla celebre canzone della Goggi “Maledetta Primavera”, classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1981. A 30 anni di distanza, Loretta Goggi torna alla guida di un grande show in prima serata: “Io sarei voluta tornare con un programma quotidiano pomeridiano. Non so perché ma mi piaceva pensare a una sorta di “Ieri, Goggi e domani”. Il direttore Stefano Coletta mi ha detto: Torni dopo 30 anni e lo fai con un pomeridiano? Ma sei matta? Deve essere un appuntamento in prima serata”, ha raccontato la Goggi a Tv Sorrisi e Canzoni.

Loretta Goggi è la prima donna ad aver guidato un quiz (il Loretta Goggi in quiz) e il Festival di Sanremo (nel 1986).

Benedetta Primavera: Luca e Paolo, le imitazioni di Loretta Goggi

In ciascuna delle quattro puntate di “Benedetta Primavera” si tratterà un tema diverso e in ogni puntata Loretta Goggi imiterà un personaggio diverso, tra cui Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d’Inghilterra: “Ho scelto di fare quattro imitazioni originali, una per puntata. Mariotto mi è venuto in mente durante una riunione ed è riuscito subito. Devo dire che se non fosse per tutte quelle ore di trucco, fare le imitazioni mi diverte tanto. È una vita che non le faccio in tv”, ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni. Al suo fianco ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: “Mi diverte il pensiero di stare accanto a Luca e Paolo, che sono una presenza importante perché sono il mio contraltare. Conto molto su di loro per essere coinvolta per la parte del divertimento anche improvvisato”, ha detto Loretta Goggi.

Gli ospiti della prima puntata di Benedetta primavera

Tra gli ospiti della prima puntata di “Benedetta primavera” ci sarà Heather Parisi per ricreare le atmosfere della prima edizione di “Fantastico”, il mitico show della Rai. Non mancherà la musica con alcuni duetti impossibili: sul palco, Mietta e Anna Tatangelo che magicamente duetteranno rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. Ospiti anche gli attori Chiara Francini, reduce dal Festival di Sanremo 2023, e Claudio Amendola, per un excursus sugli sceneggiati di un tempo. Con Bruno Vespa si parlerà della censura e delle parole vietate nella storia della televisione. Infine spazio poi a un momento dedicato al politically correct con Marco Giallini: “Ho lavorato con lui nel film Ritorno al futuro e non mi sono mai divertita tanto come in quel periodo”, ha detto la Goggi in conferenza stampa.

