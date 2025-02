Chi è la fidanzata di Olly? S’infiamma il gossip a Sanremo 2025: spunta l’ex di un noto calciatore

Fino a pochi giorni era avvolta dal mistero e dal massimo riserbo la vita privata di Olly, cantante in gara tra i Big a Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia. In quest’ultime ore, invece, impazza il gossip sulla presunta fidanzata del cantante, il cui nome all’anagrafe è Federico Olivieri. Le pagine di gossip Very Inutil People e Deianira Marzano hanno riportato dei rumor secondo cui il cantante sarebbe fidanzato con Benedetta Quagli, a sua volta ex fidanzata di un calciatore della Nazionale, Federico Chiesa, ex attaccante di Juventus e Fiorentina che adesso gioca nel Liverpool.

Benedetta Quagli è la fidanzata di Olly, Federico Olivieri? L’altro ieri una addetta ai lavori al Festival aveva inviato una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano sostenendo che entrambi fossero insieme a Sanremo 2025 ed allegando una loro foto in cui passeggiano per le vie del centro. Successivamente anche la pagina Very Inutil People prima ha ripostato una foto giunta loro in cui si vede la giovane tifare il cantante insieme ad altri amici e poi ha aggiunto che i due si frequenterebbero già da qualche mese. Insomma il gossip impazza e sembra proprio che Benedetta sia la ragazza di Olly o per lo meno che tra i due c’è un flirt in corso.

Benedetta Quagli, chi è la ‘presunta’ fidanzata di Olly? Età e Instagram: gossip acceso

Chi è Benedetta Quagli, la ‘presunta’ fidanzata di Olly? Classe 1993 la giovane ha 31 anni compiuti, è originaria di Firenze ed è divenuta nota al mondo del gossip per la sua relazione con il calciatore Federico Chiesa che è durata più di tre anni e si sono lasciati nel 2021. Benedetta, tuttavia, è nota anche per essere un’influencer ha dei profilo social che contano migliaia di folloer ed inoltre è amante della moda e per questo motivo ha fondato un proprio marchio di accessori e gioielli. Adesso è ritornata alla ribalta del gossip per la presunta liaison con il cantante di Sanremo 2025 ma per ora si tratta solo di rumors: è davvero la nuova fiamma di Olly?