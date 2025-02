Chi è la fidanzata di Olly vincitore di Sanremo 2025: rumor impazza e spuntano indizi social

È Olly con la sua Balorda Nostalgia il vincitore di Sanremo 2025 e sui social impazza il gossip sula sua vita privata. Molto esuberante sul palco e sui social quanto timido e riservato sulla vita privata, su chi è la fidanzata di Olly, Vincitore di Sanremo 2025 fino a pochi giorni fa non si avevano nessuna informazione. Tuttavia negli ultimi giorni, invece, impazza il gossip su una presunta fidanzata Le pagine di gossip Very Inutil People e l’esperta di tv Deianira Marzano hanno ipotizzato che la sua nuova fiamma fosse Benedetta Quaglia.

Infatti nei giorni un’addetta ai lavori a Sanremo 2025 aveva inviato una segnalazione sostenendo che entrambi fossero insieme nella città dei fiori e portando a sostegno di tale teoria alcuni scatti e fato. E non è tutto perché successivamente anche la pagina di Very Inutil People ha ripostato una foto giunta loro in cui si vede la giovane in compagnia degli amici del cantante seguire il festival e tifare per lui. E dunque il gossip è esploso per questa nuova liaison.

Benedetta Quaglia è la nuova fidanzata di Olly? Chi è l’ex di un famoso calciatore

Dal palco dell’Ariston dopo la proclamazione di vincitore di Sanremo 2025, Olly ha ringraziato tutti, si è congratulato con Lucio Corsi, classificatosi secondo, ma non ha menzionato un’ipotetica ragazza. E dunque il mistero resta. Chi è Benedetta Quaglia, presunta fidanzata di Olly? Non è volto sconosciuto perché è un influencer ed imprenditrice nota per essere stata la ragazza di un noto calciatore, Federico Chiesa. Grazie alla popolarità dovuta al gossip con il calciatore è diventata anche un influencer con un cospicuo seguito sui social. Classe 1993 ha 31 anni ed è originaria di Firenze. Sarà davvero lei la nuova fiamma di Olly? Non resta che attendere per scoprirlo.