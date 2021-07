Benedetta Quagli, fidanzata Federico Chiesa/ Lockdown all’insegna dell’amore

Benedetta Quagli è la fidanzata di Federico Chiesa, il centrocampista della Nazionale Italiana di Calcio. Benedetta ha soli 20 anni ed è nata a Firenze. Grande appassionata di viaggi, Benedetta da due anni è felicemente legata a Federico Chiesa. Un rapporto che va a gonfie vele come confermano le tantissime foto pubblicate dalla coppia su Instagram dove, durante il periodo di lockdown per via della pandemia da Coronavirus, hanno fatto anche una serie di dirette Instagram.

Maurizia Paradiso "Rimasta intrappolata in bagno"/ Attacco di panico con finale hot!

Proprio durante una di queste dirette la bellissima influencer ha presentato il suo amato compagno. Su di lei conosciamo davvero pochissime cose: dagli amici si fa chiamare Benni ed è una grandissima tifosa della Fiorentina nonostante il compagno sia un calciatore della Juventus. E’ molto legata alla sua famiglia con cui ha un rapporto bellissimo ed ha un fratello di nome Edoardo. Non solo, Benni ha una grandissima passione per i tatuaggi: ne ha uno a forma di testa di panda che simboleggia il suo grande amore per gli animali.

Hunger Games, il canto della rivolta Parte 1/ Streaming del film su Italia 1

Benedetta Quagli e Federico Chiesa: due anni d’amore

Benedetta Quagli e Federico Chiesa sono più innamorati che mai. La coppia sta insieme da circa due anni e la loro relazione non ha mai conosciuto un momento di crisi, anzi dalle foto pubblicate sui social è chiaro che tutto procede a gonfie vele. I due, infatti, condividono diverse passioni: dallo sport al calcio fino all’amore per gli animali. Non solo, Benedetta e Federico sono due grandissimi amanti del mare e dei viaggi e appena possono, impegni di lavoro permettendo, preparano le valigie per partire alla scoperta del mondo. Tantissimi i viaggi insieme che la coppia mostra anche sui social; tra questi un bellissimo viaggio in Africa. Per Federico Chiesa si tratta di un nuovo grande amore dopo la fine della relazione con la ex ragazza Caterina Ciabatti.

LEGGI ANCHE:

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in crisi?/ Dopo l'idillio, vacanze separate ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA