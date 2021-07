Benedetta Quagli, fidanzata Federico Chiesa/ Vacanze con la famiglia in Versilia

Federico Chiesa, dopo le fatiche sportive affrontate con la Nazionale, si è rifugiato tra le braccia della fidanzata Benedetta Quagli con cui sta trascorrendo le vacanze in Versilia dove, secondo quanto fa sapere La Nazione, ha una casa di famiglia. Benedetta ha accolto il fidanzato a braccia aperte dedicandosi totalmente a lui. “Finalmente con Bubi”, ha scritto Benedetta che, durante le partite della Nazionale, ha tifato per il fidanzato e i compagni esprimendo tutto il proprio orgoglio dopo la vittoria contro l’Inghilterra. A legare Benedetta e Federico non è solo l’amore, ma anche lo sport. Benedetta, infatti, è una grande tifosa della Fiorentina e continua a sostenere la squadra viola ancora oggi nonostante il fidanzato indossi a maglia della Juventus.

Raffaella Carrà, A Raccontare comincia tu/ Tutto Renato Zero. Sui social.. (replica)

Benedetta Quagli e Federico Chiesa: un amore anche social

Benedetta Quagli è un’influencer con un profilo Instagram seguito da 201mila followers. Sui social, la fidanzata di Federico Chiesa condivide molti momenti della sua vita con il fidanzato e, durante la finale tra Italia e Inghilterra, pur avendo seguito la partita da casa con la famiglia, lo ha sostenuto pubblicando diverse storie. Un amore puro e pulito quello tra Chiesa e Benny, come ama chiamarsi. Pur essendo una tifosa della Fiorentina, si sposta spesso per seguire il fidanzato nella sua carriera. Entrambi molto giovani, il matrimonio, per ora, non sembra essere nei loro pensieri. Il futuro, tuttavia, potrebbe riservare delle piacevolii sorprese alla coppia, molto amata anche dai tifosi per la semplicità e la genuinità.

Domenico, padre poliziotto di Renato Zero/ "L'ho vendicato con le paillettes"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Quagli (@she.s.benni)

LEGGI ANCHE:

Le Crociate/ Streaming del film su Rete 4 con la regia di Ridley Scott

© RIPRODUZIONE RISERVATA