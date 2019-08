BENEDETTA RINALDI “CACCIATA” DALLA RAI/ “Un vero colpo, ora sono disoccupata”

Benedetta Rinaldi disoccupata dopo 15 anni di onorata carriera. La notizia arriva dal settimanale Nuovo, che dedica alla conduttrice (ormai “ex” Rai) uno spazio piuttosto ampio. Nell’intervista, Benedetta parla del trattamento che ha ricevuto dall’azienda: “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali“. La Rinaldi ha condotto su Rai 1 trasmissioni di punta come Unomattina e La vita in diretta. A 38 anni, 15 dei quali trascorsi in Rai, non si sarebbe mai aspettata di essere tagliata fuori dai palinsesti. Almeno per la prossima stagione, non è previsto alcun reintegro. E a Viale Mazzini nessuno commenta la scelta. Può darsi che qualcuno replichi alle accuse, in questi giorni, anche se per ora tutto tace.

Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai

Lo sfogo di Benedetta Rinaldi prosegue così: “Non conosco il motivo di questa decisione. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora. Se non avessi lui come farei ad andare avanti? È questo che mi dà fastidio. Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona. Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso. Non sanno nulla di me e della mia vita, tra l’altro non costavo tanto e portavo risultati…”. Mal comune, mezzo gaudio: nemmeno i personaggi televisivi sono esenti da questi problemi. “Storici” i precedenti di Sandra Milo e degli altri vip caduti in miseria (o finiti nel dimenticatoio) come Gianfranco D’Angelo, Eleonora Brigliadori e Claudio Lippi. Ma tra queste non mancano nemmeno le storie di riscatto a lieto fine.

