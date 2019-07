Benedetta Rinaldi silurata dalla Rai/ Sostituita a Uno Mattina: “Giorni crudeli!”

La presentazione dei palinsesti Rai ha lasciato a bocca asciutta molti protagonisti della tv e degli attuali programmi a cominciare da Antonella Clerici e finendo a Benedetta Rinaldi. Proprio lei è la conduttrice di questa edizione estiva di Uno Mattina al fianco di Roberto Poletti ma mentre lui è stato confermato anche per la versione invernale in onda da settembre, lei è stata silurata senza pietà. A quanto pare la notizia della sua sostituzione con Valentina Bisti è arrivata mentre la conduttrice era al mare ed ha scoperto così di essere rimasta a bocca asciutta, a differenza del collega Franco Di Mare che, invece, traslocherà in seconda serata con un nuovo programma. La prima reazione è stata poco felice visto che lei stessa ha scritto che si tratta di “giorni crudeli” usando Twitter e condividendo con i fan quanto accaduto.

LA REAZIONE SOCIAL DI BENEDETTA RINALDI

Postando la foto di un’immagine con la parola Dio, Benedetta Rinaldi ha scritto: “Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si parte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine“. Come se non bastasse, la conduttrice ha già deciso di cambiare la sua biografia sui social descrivendosi come una mamma a tempo pieno “in attesa di tornare e fare ancor meglio tv” e sottolineando: “Pur facendo bene non sempre si può piacere. Facevo Uno Mattina….”. Chi si unirà a Benedetta Rinaldi e Adriana Volpe? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questi giorni assurdi, crudeli ed immeritati. Si riparte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal pulito, dall’infinitamente buono. In attesa che il tempo rimetta ordine. pic.twitter.com/vqc5AnMC7V — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) July 9, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA