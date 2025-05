Oggi Benedetta Rossi è un personaggio televisivo famoso, conosciuto e affermato, ma in passato ha vissuto momenti davvero complicati, fatti di incertezze e difficoltà. Lo ha raccontato lei stessa ospite di Francesca Fagnani a Belve, in una intervista dove ha ripercorso i suoi esordi nel mondo del web e sottolineato l’importanza di avere una passione nella propria vita. Perché in qualche modo l’amore per i fornelli è stata una sorta di ancora di salvezza, in una fase della sua esistenza in cui le difficoltà sembravano poterla sopraffare.

“Avevo perso completamente fiducia in me stessa. I commenti per ringraziarmi delle ricette mi facevano stare meglio”, racconta in un passaggio intimo e profondo a Belve. La food blogger non ha dubbi e crede che nel suo caso, il blogging sia stato terapeutico. Oggi le pagine più dolorose sono finalmente archiviate e la sua popolarità sembra far gola anche alla politica.

Benedetta Rossi e gli hater: “Me ne dicono di tutti i colori”

Non è un caso che siano arrivate parecchie chiamate dai palazzi del potere, ma oggi Benedetta Rossi assicura di non avere alcuna intenzione di cimentarsi in politica. Dalla richiesta di entrare in campo con Potere al Popolo agli ammiccamenti da un altro partito, le possibilità non mancherebbero. La foodblogger racconta anche il suo rapporto con gli hater e con gli invidiosi, che aumentano sempre di più da quando ha raggiunto i diciotto milioni follower.

“Me ne hanno dette di tutti i colori e hanno attaccato la mia community”, ha confidato ancora infastidita alla Fagnani. Benedetta d’altro canto è sempre stata molto attenta e rispettosa nei confronti del denaro, anche perché in passato è stata la prima a fronteggiare mille difficoltà e ristrettezze economiche. Proprio nel salotto di Belve ha ricordato i problemi economici, prima di avere successo e sfondare in tv. “Non avevo soldi e il mio vestito da sposa è costato 49 euro”, avrebbe detto.

