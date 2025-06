La nota food blogger Benedetta Rossi sarà tra le protagoniste della speciale puntata di Verissimo, che trasmetterà su Canale Cinque alcuni dei momenti salienti più importanti dell’edizione che si è da poco conclusa. E dopo il travolgente successo raccolto negli ultimi anni, Benedetta Rossi ha colto l’occasione per parlare delle battaglie affrontate negli ultimi anni e dei tanti scontri con gli haters, tra i tanti che non hanno mandato già i grandi traguardi tagliati dalla Rossi.

Dal 2011 in poi, un passo alla volta, la vita di Benedetta Rossi è profondamente cambiata, con la pubblicazione dei primi video che hanno contribuito a farle raggiungere il successo. E in una intervista concessa a Belve da Francesca Fagnani, Benedetta Rossi si è lasciata andare a un importante sfogo: “Forse qualcuno vorrebbe stare al posto mio, non si spiegano il motivo per cui sono diventata popolare e devono sempre pensare che ci sia qualcosa dietro, di costruito, ma io sono così: fatevene una ragione”.

Benedetta Rossi prima del successo: “Era finita la fiducia”

Tornare a sorridere grazie a un mestiere nel quale Benedetta Rossi si è rivelata una pioniera. La nota chef e food blogger ha raccontato in passato come l’esplosione di popolarità sia arrivata in un momento in cui la stessa donna stava faticando, avevo perso fiducia in se stessa e non sembrava intravedere vie d’uscita. Per Benedetta Rossi la cucina e i video si sono rivelati in qualche modo salvifici:

“Avevo perso completamente la fiducia in me stessa, pensavo di non essere mai all’altezza di niente e quindi mi sentivo smarrita. Da questa prima esperienza curativa ho capito che il fare è terapeutico”. E in tanti hanno preso a modello la stessa Benedetta Rossi, seguita anche da tanti giovani per le sue ricette molto spesso intriganti e curiose, capaci di avvicinare anche tantissime persone alla cucina.

