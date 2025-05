Benedetta Rossi e la crisi con il marito Marco Gentili nel 2020

C’è anche Benedetta Rossi tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, in onda questa sera in prima serata su Rai 2 con Francesca Fagnani alla conduzione. La foodblogger marchigiana è seguitissima dal suo pubblico in televisione e sui social, dove vanta un ampio seguito grazie alla sua genuinità e alle sue irresistibili ricette, e nel corso degli anni ha raggiunto elevati picchi di popolarità. Ma la sua vita non è sempre stata semplicissima e, sul fronte privato, ha spesso dovuto affrontare momenti di difficoltà.

Delitto di Garlasco, a Le Iene audio vocali di Paola Cappa/ "Non ha mai detto che avevano incastrato Stasi"

Benedetta Rossi è sposata da tantissimi anni con il marito Marco Gentili, colui che ha contribuito al suo successo in televisione e sui social; fu lui, infatti, ad incentivarla a pubblicare le sue video-ricette in rete. Eppure, nel 2020, la coppia andò incontro ad una crisi che fu accennata dalla stessa foodblogger sui social; in quell’occasione, infatti, annunciò al pubblico uno stop della sua attività e un allontanamento da social e tv per prendersi cura di se stessa e per ricostruire il rapporto con il marito. Una pausa che servì ad entrambi, con il momento di crisi che fu fortunatamente superato.

Adina ed Elijah, genitori di Raz Degan/ "Papà faceva la guerra, usciva con il fucile. Mamma americana"

Benedetta Rossi e l’intervento alla schiena: i problemi fisici della foodblogger

Benedetta Rossi nel corso degli anni ha stretto un rapporto sempre più intimo con il suo seguito televisivo e social, condividendo con i fan le gioie della sua vita e del suo lavoro ma anche i momenti di difficoltà. Nel 2022, per esempio, la foodblogger ha confidato al suo pubblico di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla schiena. Dal letto d’ospedale aveva voluto informare i fan dell’operazione cui sarebbe andata incontro, rimandata da troppo tempo, per permetterle di stare meglio fisicamente.

Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan/ "Tra noi c'era qualcosa di più profondo"

Intervento perfettamente riuscito, in seguito al quale Benedetta si mostrò nuovamente al suo pubblico per mezzo social, rassicurando tutti e spiegando di voler tornare operativa il prima possibile con la sua attività, in seguito alla riabilitazione.