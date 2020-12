Benedetta Rossi e Marco Gentili in crisi?/ “Lascio la cucina per il nostro rapporto”

Alla fine il successo non vale niente se ti porta lontano dalle tue radici e dalle persone che ami e una persona sensibile come Benedetta Rossi che in questo anno complicato ha perso il suo amato cane e adesso rischia di perdere il marito Marco Gentili. I due sono in crisi? Non lo sappiamo di preciso anche se le parole riferite dalla food blogger hanno messo in subbuglio i fan. Benedetta Rossi ha deciso di mettere da parte per un po’ il lavoro per occuparsi del marito e del loro rapporto perché nel corso in questi anni sono diventati anche colleghi e si sa che quando uno è sotto stress e un po’ arrabbiato, alla fine se la prende sempre con le persone che gli stanno più vicino. Con un messaggio sui social Benedetta Rossi ha annunciato la sua pausa per “tornare a ridere” insieme al marito ma anche per “coccolarlo un po’ e dedicargli le sue attenzioni”.

Benedetta Rossi e Marco Gentili in crisi?

In particolare, sui social, la food blogger famosa tra grandi e piccini, ha scritto: “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino”. Poi Benedetta Rossi continua ammettendo che entrambi si amano ancora e allontanando quindi lo spettro di una crisi vera e propria: “Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme”. Per un po’ dovremo fare a meno delle sue nuove ricette, ci riusciremo?



