Benedetta Rossi in lutto: “Nuvola è morto”/ “Un cane speciale, sono tanto triste…”

È un giorno triste per Benedetta Rossi, la food blogger protagonista di “Fatto in casa con Benedetta”, che ha dovuto dire addio al suo cane, Nuvola. L’annuncio è arrivato con un lungo e toccante post pubblicato su Facebook, accompagnato dalla foto del fedele e amato amico a quattro zampe. “Nuvola ci ha lasciati. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo.” ha esordito Benedetta. La cuoca ha parlato di rapporto molto speciale, ricordando poi che “Nuvola è stato con noi 17 anni, è venuto a casa nostra che era un cucciolo arrivato chissà da dove se ne è andato con i suoi acciacchi da cane anziano, sofferente ma sempre grato e sorridente.” Indimenticabili “gli ultimi giorni aveva dei dolori fortissimi e lo accarezzavo per calmarlo. Con i suoi occhi pieni di amore e gratitudine mi guardava con quello sguardo profondo che non potrò mai dimenticare.”

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili distrutti dalla morte di Nuvola: “Ora voglio stare da sola”

Una perdita che ha colpito molto anche suo marito, Marco Gentili. Benedetta nel suo lungo post ha infatti scritto: “Come non dimenticherò le lacrime di Marco, che ho visto piangere per la prima volta come un bambino.

Oggi sono tanto triste ma nello stesso tempo Felice di averlo avuto con me per così tanto tempo.” Di Nuvola porterà con se tanti ricordi: “Da lui ho imparato l’amore puro, la fedeltà profonda, l’amicizia incondizionata e porterò sempre con me questo valori. – e conclude – Avrà sempre un posto nel mio cuore e sono sicura che la tristezza di questi giorni lascerà spazio al ricordo dei bellissimi momenti che abbiamo passato insieme.” Il momento è molto difficile per Benedetta Rossi che, infatti, si scusa con i fan e ammette ora di aver bisogno di “stare un po’ sola, con i miei pensieri e con Marco, per tornare presto ad essere ancora e per sempre la Benedetta che tutti voi conoscete”.





