BENEDETTA ROSSI/ La sua cucina aiuta gli italiani in casa (Da noi… a ruota libera)

Chi non conosce Benedetta Rossi e il suo pollice in su? La food blogger marchigiana è già popolare sia in tv che sui social, anche se all’inizio si è fatta conoscere come esperta dei fornelli grazie al suo blog di cucina. Poi un salto in tv e una conferma per diversi appuntamenti sul piccolo schermo. Dallo scorso 14 marzo, la Rossi è ritornata infatti nel primo pomeriggio con il suo Fatto in casa per voi su Real Time e Food Network. I fan sanno bene però che è possibile conoscere gli ingredienti delle sue preziose ricette anche sui social, dove Benedetta dispensa consigli e trucchi. L’ultima creazione condivisa è la sua Torta Furba alle fragole, ma fra i post c’è spazio anche per qualche momento di sano divertimento. “Oh Marco, lasci sempre tutto in giro”, dice al marito in un video, lamentandosi delle posate trovate fuori posto. Poi la Rossi si cimenta in uno sport casalingo, il tiro al cestello, riuscendo a centrare il bersaglio con forchetta e coltello.

BENEDETTA ROSSI, L’AIUTO DELLA CUCINA PER GLI ITALIANI IN CASA

D’altronde la quotidianità della food blogger è sempre condivisa con gli ammiratori, che ormai conoscono alcuni dettagli della sua vita privata, come le famose zie che le hanno trasmesso l’amore per la cucina, il cane Nuvola, i nipotini pasticcioni e l’Agriturismo che gestisce ad Altidona. Le ricette di Benedetta Rossi sono fra le più seguite sui social e in tv. Così non è strano scoprire che tanti italiani si sono rivolti proprio a lei per capire come reperire il lievito di birra, ora che farina e altri ingredienti vanno davvero a ruba nei market dello Stivale. “La cucina sta tornando ad avere un ruolo centrale nella nostra quotidianità perché è rassicurante”, dice a FQ Magazine, “stare dietro ai fornelli ci aiuta a distrarci, soprattutto in un periodo delicato come questo. Ci aiuta a non pensare. Ci aiuta a legare con le persone che ci stanno accanto. Ho sempre esortato le persone a ‘impastare’ con i figli o i nipoti: ora più che mai è il momento di farlo”.

LE RICETTE PER QUESTI GIORNI

Oggi, domenica 22 marzo 2020, Benedetta Rossi sarà inoltre ospite di Da noi… a ruota libera per parlare un po’ di sé e del proprio lavoro. La regina dei fornelli intanto ha già lanciato sui social il suo personale hashtag per invitare tutti i followers a condividere le loro ricette, #IoStoInCasaPerVoi. “Ho notato un ritorno alle ricette elementari”, sottolinea, “come quella del pane. Non potendo uscire tutti i giorni per comprarlo al panificio, le persone sono tornate a farlo in casa. Per me è stata una sorpresa”. In occasione della Festa del Papà, molti invece le hanno chiesto qualche consiglio su come fare le zeppole di San Giuseppe, ma anche su come fare la spesa al meglio e limitare le uscite. “Quando hai lo zucchero, le uova, la farina, la carne e un po’ di verdura sei a posto. Consiglio sempre di scegliere verdure a lunga conservazione: meglio i finocchi e le carote all’insalata in busta, che dopo due giorni è già appassita”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA