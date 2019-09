Benedetta Rossi/ “Non sono una influencer, ma vicina di social” (Bake Off Italia)

Benedetta Rossi sarà ospite della nuova puntata di Bake Off Italia, il talent show italiano condotto da Benedetta Parodi e trasmesso sul canale Real Time. Conosciuta dal grande pubblico semplicemente con il nome di Benedetta, la cuoca è arrivata al successo grazie al web. Nata e cresciuta nella campagna, in provincia di Fermo, Benedetta ha lavorato per diversi anni come aiuto cuoco, ma dieci anni fa è riuscita a realizzare il sogno di una vita: aprire un agriturismo diventato oggi la location delle puntate di “Fatto in casa per voi”, il programma di cucina di grandissimo successo trasmesso da Real Time e Food Network. Nel giro di pochi anni, infatti, Benedetta è riuscita a diventare una food blogger di successo con numeri da capogiro: 1 milione e 200 mila iscritti al suo canale Youtube, 1 milione e 500 mila followers su Instagram, e 4,8 milioni di fan su Facebook.

Benedetta Rossi: “non sono una food influencer”

Il passaggio da YouTube alla tv è stato breve anche per Benedetta Rossi che oggi è al timone “Fatti in casa per voi”, tra i programmi più seguiti di cucina. Non solo, la coltivatrice diretta, come ama ancora definirsi, è anche autrice di un libro best seller che ha già infranto le 100mila copie vendute. Un successo straordinario, che non ha rivoluzionato di una virgola la sua vita: Benedetta, infatti, vive ancora in un agriturismo nelle Marche con il marito Marco che ha sposato dopo anni di fidanzamento sulle spiagge dell’hawaii. Attenzione però a chiamarla influencer o food blogger, visto che Benedetta ama definirsi una “vicina di social”. “Sono una ragazza normalissima. Non mi viene di definirmi youtuber, né food influencer, mi sento la vicina di social, pubblico quel che mi stimola” ha dichiarato durante un’intervista al Corriere della Sera.

Benedetta Rossi: “ho iniziato quasi per gioco”

Nel mondo dell’era digitale e degli influencer, Benedetta Rossi non ama essere definita in questo modo. “Sono una che condivide” ci tiene a precisare la cuoca provetta del web, che al Corriere della Sera ha raccontato: “ho assorbito i modi di condivisione dal mondo contadino. Ti aiuti con il vicinato, se hai fatto la torta porti la ricetta”. Tutto è nato per gioco come ha dichiarato la stessa Benedetta: “ho iniziato quasi per gioco a postare ricette su YouTube. Avevamo da poco ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. A un certo punto crescevamo in un modo pazzesco, così il ragazzo che ci aiutava a mantenere online i nostri profili social ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Con il mio consenso ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse stato per lui…”.



