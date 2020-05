Benedetta Rossi offesa da fan Parodi “contadinotta”/ Lei “è vero, ma zia Giulietta…”

Pubblicità

Benedetta Rossi, meglio conosciuta per i suoi canali social “Fatto in casa da Benedetta”, food blogger da milioni di visualizzazioni (e follower), nelle passate ore è stata coinvolta in una nuova polemica, suo malgrado. Mentre lei, dalle sue amate Marche, si diletta in ricette sfiziose aiutata dal marito Marco che fedelmente filma tutto per poi farlo finire sui social e Youtube, tra una preoccupazione per il cane Nuvola ed un salto dalle sue adorate “vecchiette”, sulla pagina social di un’altra celebre Benedetta accadeva il putiferio. Nei giorni scorsi proprio la moglie di Fabio Caressa, anche lei volto amatissimo e punto di riferimento del food in tv, ha postato sulla sua pagina Instagram un doppio scatto in cui chiedeva ai follower quale dei due sfondi proposti fosse di loro gradimento. Uno dei suoi fan però, è andato fuori tema e nel tentativo di fare un complimento alla Parodi ha offeso la collega Benedetta Rossi: “L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”. Ma non è stato certamente l’unico. In una discussione in cui nulla aveva a che fare con la sempre pacata Parodi, è intervenuto un altro utente commentando: “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile…”. Fortunatamente non sono mancati coloro che hanno criticato fortemente le offese rivolte alla food blogger: “Io preferisco la signora che voi chiamate contadinotta, è più vera e più vicino alle donne che amano la cucina”. E qualcuno ha attaccato direttamente la Parodi, “rea” di non aver preso le difese della collega.

BENEDETTA ROSSI OFFESA DA FAN PARODI “CONTADINOTTA”: LA REPLICA

Le offese rivolte a Benedetta Rossi da parte di un gruppo ristretto di fan di Benedetta Parodi erano soprattutto rivolte non tanto al contenuto quanto al suo aspetto fisico ed alle sue umili origini. La Rossi, tuttavia, ancora una volta ha deciso di replicare con garbo alle critiche degli haters ed in risposta agli attacchi ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la immortala insieme all’amata zia Giulietta mentre insieme sono impegnate, felici e sorridenti, nella realizzazione delle classiche conserve di pomodoro. “Sì, è vero, sono una contadina”, ha ammesso Benedetta senza vergogna. “Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da “geni del marketing” che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più “adeguate ai social” per far “evolvere la mia immagine” in qualcosa di più “cool”” – ha proseguito – “Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici”, ha quindi aggiunto. Poi la vera e saggia risposta che dovrebbe aver zittito un po’ tutti i leoni da tastiera: “Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!! Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei”, ha chiosato.





