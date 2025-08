Benedetta Rossi rassicura i fan: “Intervento riuscito, ora mi aspetta riposo e recupero”. Il messaggio che ha commosso tutti dopo l'operazione.

Benedetta Rossi, l’intervento per un nodulo maligno alla tiroide: come sta oggi

Benedetta Rossi è stata operata alla tiroide dopo aver scoperto un nodulo da togliere urgentemente. L’amatissima foodblogger ha finalmente aggiornato i suoi fan dopo tre giorni dal ricovero e lo ha fatto scrivendo un lunghissimo messaggio tramite un post per rassicurare coloro che ormai da tanti anni la seguono e hanno imparato a starle vicino in ogni momento della sua vita. “Ciao a tutti! Eccomi sono tornata, anche la voce sta tornando, ogni giorno un po’ di più”, così ha esordito Benedetta, spiegando che nonostante la sua voce sia bassa, ogni giorno migliora di più.

Scaletta Battiti Live 2025, puntata 4 agosto/ Dagli Effeil 65 e Gabry Ponte a Sangiovanni: tutti i cantanti

Benedetta Rossi ha anche spiegato di sentirsi un po’ annoiata a stare in casa e che insieme al marito Marco la mattina ha fatto una piccola passeggiata. La food blogger ha poi ringraziato tutti per i tanti messaggi di affetto che ha ricevuto durante il ricovero. La notizia dell’operazione è arrivata il 1 agosto 2025 quando sui social aveva spiegato il perchè del prolungato silenzio. “Ho affrontato un intervento chirurgico“, ha fatto sapere la donna, dopo aver scoperto di avere un nodulo maligno alla tiroide: “L’operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa”.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave/ Il sogno del cinema e l’amore da 7 anni

Benedetta Rossi invita i fan alla prevenzione: “Fate i controlli“

Benedetta Rossi ha sempre coinvolto i suoi fan facendoli entrare sia nella sua cucina che nella sua vita privata. E anche questa volta ha voluto coinvolgere i suoi amati seguaci in una tappa di vita, di certo meno piacevole delle altre, che l’ha portata a fermarsi un po’. “Dovrò tenere questo cerotto per un po’, riposare e recuperare le energie. Per fortuna sono circondata dall’affetto della mia famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene, questo mi aiuta tantissimo”, aveva scritto qualche giorno fa la food blogger, per poi invitare tutti alla prevenzione, facendo controlli regolari per cogliere in tempo patologie e malattie silenti. Buona guarigione a Benedetta Rossi!

Califano, oggi 4 agosto 2025 su Rai 1/ Trama e cast della biografia sul "Califfo" con Leo Gassmann