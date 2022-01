Benedetta Rossi operata, come sta?/ Foto dopo intervento schiena: “Sto bene, ma…”

Benedetta Rossi, food blogger marchigiana celebre per il suo format “Fatto in casa da Benedetta”, è ricoverata in ospedale, dove è stata operata nelle scorse ore per via di un problema alla schiena che la accompagnava ormai da tempo e che necessitava di una soluzione chirurgica, come lei stessa aveva comunicato pochi giorni fa ai suoi fan attraverso i suoi profili social. Prima di entrare nel nosocomio, ha regalato ai suoi sostenitori e ammiratori un selfie scattato in compagnia del marito Marco Gentili, accompagnato da un post attraverso il quale ha esternato un po’ di comprensibile e umana preoccupazione: “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!”.

Dopo i numerosi messaggi d’affetto ricevuti, compreso quello di Sandra Milo, Benedetta Rossi ha scelto di tranquillizzare i suoi fan, pubblicando tra le Instagram Stories una conversazione di WhatsApp risalente alle 8.30 del mattino, nella quale ha scritto “Vado”, e un messaggio in cui ha esternato profonda gratitudine: “Era già capitato in altre occasioni, ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile, non ci sentiamo mai soli”.

BENEDETTA ROSSI DOPO L’OPERAZIONE: “È ANDATA”

Nel pomeriggio, dopo essere tornata nella sua stanza d’ospedale dopo l’intervento, Benedetta Rossi ha postato un autoscatto nel quale la si vede abbozzare un sorriso, nonostante abbia l’aria stanca, tipica di chi ha appena subìto un’operazione. Nonostante questo, però, la food blogger ha trovato le energie per comunicare con i suoi fedeli seguaci, condividendo insieme a loro le seguenti parole: “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”.

Anche in questo caso, la donna è stata inondata di messaggi di supporto, a cominciare da quelli di alcune celebrità, fra cui Antonella Clerici, Veronica Ruggeri e Francesca Barra.

