Benedetta Rossi operata per un nodulo alla tiroide: "Intervento delicato, fate controlli regolari"

Benedetta Rossi torna a parlare dopo l’intervento al quale è stata costretta nelle scorse ore. La nota chef ha raccontato nel corso di un intervento su Instagram nelle scorse ore la disavventura affrontata, dopo aver scoperto un brutto nodulo con il quale sta facendo i conti e che ha reso necessaria un’operazione. Tutta colpa di un nodo alla tiroide, che la scrittrice è riuscita a scoprire in tempo e ad affrontare nella giusta direzione grazie all’aiuto di una squadra medica prontissima:

“Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L’operazione è riuscita senza complicazioni” ha detto la donna intervenendo su Instagram e aggiornando sulle sue condizioni. Per Benedetta Rossi è dunque tempo di fare i conti con la necessaria degenza dopo l’intervento che per fortuna è andato nel migliore dei modi.

Benedetta Rossi confessa: “Ho fatto un intervento delicato”

Per la cuoca l’operazione andata in scena e già superata è stata una prova delicata, con la stessa Benedetta Rossi che si è espressa a riguardo intervenendo su Instagram e allegando uno scatto dopo l’accaduto, con tanto di cerotto sul collo che certifica l’intervento al quale si è sottoposta. Una missione non facile che però la cuoca è riuscita a superare:

“Quello che ho fatto, è un tipo di intervento un po’ delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando” ha detto Benedetta Rossi su Instagram e rassicurando i fan che non vedono l’ora di ritrovarla in azione. La scrittrice non ha perso occasione per ricordare l’importanza della prevenzione: “Dopo questa esperienza, mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo”. Adesso la situazione sembra rientrata per Benedetta Rossi.

