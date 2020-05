Benedetta Rossi, paura per Nuvola/ “Non riesce più a girarsi sul lato destro”

Pubblicità

Chi segue Benedetta Rossi, una delle più famose food blogger italiane, conosce benissimo anche Nuvola, il cane che vive con lei e il marito Marco Gentili e che spesso è protagonista delle storie che pubblica su Instagram. Nuvola è un meticcio di taglia media, non più giovanissimo, che a causa dell’età sta facendo i conti con qualche acciacco. Negli scorsi mesi, Nivola non riusciva a scendere le scale della casa in cui vive con i suoi padronie ad aiutarlo erano proprio Benedetta Rossi e il marito Marco. Nuvola, poi, è riuscito a riprendersi, ma oggi sarebbe sorto un nuovo problema come ha confessato la stessa Benedetta su Instagram. “Da solo non riesce più a girarsi sul lato destro, allora ce lo mettiamo noi. E lui si addormenta per almeno un paio d’ore. Probabilmente in questa posizione ha un po’ di sollievo dal dolore“, ha detto la Rossi non nascondendo la propria preoccupazione.

BENEDETTA ROSSI IN ANSIA PER NUVOLA

Nuvola è amatissimo dai fans di Benedetta Rossi che, nelle scorse ore, oltre ad aver pubblicato una foto del suo cane in compagnia del dottore che si occupa di lui, ha anche chiesto al veterinario di raccontare come sta effettivamente Nuvola. “Il problema suo è la vechiaia. Ha un’artrite sulle anche posteriori, soprattutto sulla sinistra che dta comprimendo lo sciatico per cui si sta paralizzando. Adesso facciamo una terapia per decomprimere lo sciatico e gli toglie il dolore”, spiega il dottore nel video pubblicato su Instagram da Benedetta Rossi. “Fa fatica a stare in piedi, casca spesso però è normale. Il veterinario ha detto che la cura comincerà a fare effetto tra qualche giorno. Cerchiamo di farlo muovere il mino indispensabile”, ha fatto sapere Benedetta.





