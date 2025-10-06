Giulio e Benedetta, il flirt nato nella casa del Grande Fratello è già al capolinea? Discussione accesa durante la seconda puntata...

Simona Ventura perplessa dal comportamento di Giulio con Benedetta al Grande Fratello

C’è aria di tempesta tra Giulio e Benedetta al Grande Fratello. Dopo l’avvicinamento dei primi giorni, il ragazzo sembra aver già preso le distanze dalla concorrente. Durante la diretta della seconda puntata, Giulio spiega a Simona Ventura la sua versione dei fatti sul rapporto con Benedetta e, rivolgendosi, a quest’ultima dice di aver bruciato le tappe troppo velocemente. “Io e Benedetta abbiamo corso troppo”, spiega Giulio.

“Ti sei lanciato ed è bello perché tutti abbiamo il terrore di perdere il controllo, ma qualche sirena o sirenetto della casa ti ha detto qualcosa per cui farti frenare?”, domanda perplessa Simona Ventura. Qualcosa non torna alla conduttrice, ma Giulio scioglie ammette di aver ascoltato altri consigli nella casa.

Giulio e Benedetta, volano stracci al Grande Fratello: il flirt è già al capolinea

“Sicuramente sì, qualcuno mi ha fatto ragionare…”, dice. “Che dire, di certo le cose che ho viste non me lo aspettavo, il fatto che ci provasse con tutte si era ben capito”, la stoccata al veleno di Benedetta. Giulio, dal canto suo, si difende. “Per me provarci con una persona è altra cosa…”, insiste Giulio. Mentre Benedetta lo affonda con le parole: “E’ bravo con le chiacchiere, ma quelle le porta via il tempo…”.

In studio, la Ventura chiede un parere ad Ascanio, concorrente storico del Grande Fratello e oggi opinionista. Quest’ultimo sembra non comprendere la leggerezza con cui i ragazzi si rapportano tra loro nella casa. “Io ci ho messo un mese a sceglierla, ma oggi è mia moglie (Katia, anche lei ex concorrente ndr) e abbiamo due figli”, sottolinea orgoglioso e tra gli applausi l’ex concorrente.

