Benedetta Stocchi rompe il silenzio dopo la puntata del GF: “Sono infastidita da Domenico". Ecco cos'è successo tra i due.

Benedetta Stocchi sta meditando il da farsi con Domenico D’Alterio, visto che lui ha reagito in un modo che non si aspettava davanti alla madre. Ma andiamo con ordine. Lei e Simone si sono ritrovati insieme in giardino per parlare prima di andare a dormire, e il ragazzo si accorge subito che lei ha qualcosa che non va: “Sei nervosa con Domenico?“, le chiede, e la ragazza inizia a spiegare cosa la sta rendendo pensierosa nelle ultime ore.

Gegia attacca l’ex gieffino Marco Bellavia, accuse pesanti: "Di notte toccava le donne"/ "Ha mentito a tutti"

Dice di essere molto infastidita con lui per via del fatto che ha tralasciato tutti i discorsi con la mare tranne quello sulla famiglia: “Rifletta bene riguardo quello che gli ha detto mamma“, continua Benedetta Stocchi, e svela di non vedere l’ora di parlare con lui appena avrà modo perchè ha bisogno di chiarire la situazione. Infatti, Domenico non ha preso le sue difese mentre lei sì: “Di tutto il discorso si è portato soltanto la parte di quando gli è stata toccata la famiglia”, dice, senza tener conto che Benedetta non ha ceduto alle provocazioni.

Francesco Rana insinua un dubbio su Rasha Younes: “È disposta a fingere”/ “Omer non è il suo tipo”

Benedetta Stocchi, Simone la consola: “Tu sei pulita“

Benedetta Stocchi e Simone si confidano in giardino, e lei dichiara di aver voglia di avere un confronto con Domenico. Spiega che per colpa di lui sta passando in modo diverso da quello che è davvero al di fuori della casa, ma Simone la consola: “Tu sei pulita. Tu gli hai detto stop. E stop è stato”. Cosciente di questo, Benedetta dice: “Io continuo a camminare a testa alta“, ed è pronta a chiarire tutto con Domenico per non lasciare nulla in sospeso.