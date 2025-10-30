Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio al GF: rapporti più tesi dopo scontro con Valentina? Lei si allontana e promette: "Manterremo le distanze"

Chi è Benedetta Stocchi del Grande Fratello 2025, ‘l’amica’ di Domenico che ha fatto scattare la gelosia di Valentina

Valentina Piscoso, la compagna di Domenico D’Alterio è pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello come concorrente e cresce la curiosità nello scoprire come reagiranno Domenico e soprattutto Benedetta Stocchi al suo ingresso. Sin da subito, infatti, il rapporto tra Domenico e la coinquilina Benedetta Stocchi è stato contraddistinto da una piena sintonia che loro definiscono una semplice e genuina amicizia ma che in realtà secondo Valentina è una vera e propria cotta l’uno per l’altro.

Valentina e Benedetta nella scorsa puntata hanno avuto un acceso confronto che si è concluso con le scuse delle Stocchi e con la promessa che avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti di Domenico evitando comportamenti ambigui. “Ci tengo a scusarmi ancora e per confermare che questa sia un’amicizia oltre al fatto di cercare di allontanare di più le voci…essendo amica di Domenico lo aiuterò a mantenere le distanze nel modo in cui si deve Simona perché altrimenti non riuscirei a stare in casa…Però vorrei dire che qui dentro al Grande Fratello non traspare assolutamente questo.” ha ammesso la 24enne romana dopo la lite con la rivale.



Grande Fratello 2025, com’è il rapporto tra Benedetta Stocchi e Domenico dopo lo scontro con Valentina: “Mi allontano

Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025 è stata di parola, ha mantenuto la promessa è si è allontanata da Domenico D’Alterio ma parlando con gli altri concorrenti non ha nascosto tutto il suo rammarico per come sono andate le cose con il napoletano e di soffrire la sua mancanza. È trascorsa una settimana da quell’episodio e ora Valentina si prepara a varcare la soglia della porta rossa, entrando come nuova concorrente di questa edizione. Nel frattempo, la curiosità dei telespettatori ruota già attorno a un unico quesito: come reagiranno Domenico e Benedetta all’ingresso di Valentina come nuova concorrente? Quest’ultima, classe 2001 ha solo 24 anni, è una salumiera ma in passato ha partecipato a molti concorsi di moda e vinto la fascia di Miss Nemi nel 2017.