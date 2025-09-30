Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto, c'è già feeling tra i due inquilini del Grande Fratello 2025? Seduti accanto sul divano, la reazione dei concorrenti

Grande Fratello 2025, la vicinanza tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto

Ieri sera ha debuttato il Grande Fratello 2025 con la presentazione dei primi concorrenti della nuova edizione, oltre a tante sorprese. In queste prime ore di convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i coinquilini stanno iniziando pian piano a conoscersi e sembrano essere già sbocciate le prime simpatie: c’è feeling, in particolare, tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality.

Entrambi single, lei nella clip di presentazione ha dichiarato di non avere un fidanzato ironizzando sul fatto che “mi chiamano la spezza-cuori, perché vengono tutti ma non voglio nessuno”; anche lui è entrato nel reality da single e, pur non volendo forzare le cose, non disdegnerebbe approfondire una conoscenza con una ragazza qualora dovesse presentarsi l’occasione.

La prima occasione per vederli strettamente vicini, come mostra la clip, è avvenuta in salone durante una chiacchierata di gruppo per conoscersi. Tutti sono seduti o coricati sui divani, anche gli stessi Benedetta e Giulio che hanno condiviso la medesima postazione avvolti sotto la stessa coperta…

Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto: i primi passi di una conoscenza

La stretta vicinanza di Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025 ovviamente non è passata inosservata agli altri coinquilini. Durante la chiacchierata, infatti, alcuni li hanno notati così vicini sul divano e sotto la stessa coperta e non hanno potuto non sottolinearlo. A quel punto, la norcina ha affermato: “Allora ragazzi, mettiamo subito i punti sulle i…“.

Anche Giulio interviene, onde evitare fraintendimenti: “Quali puntini dobbiamo mettere? Stiamo sfruttando un principio antico: il calore, perché abbiamo freddo. Quindi siamo vicini“. A seguire, poi, i due coinquilini sono rimasti da soli in zona beauty e si sono abbracciati, con Benedetta che ha ironizzato: “Oh Giulio non iniziare. Mi stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma ragazzo“.

Momenti di intimità e risate anche in cucina, quando Giulio ammette sarcastico: “Tu sei peggio di me, ed è la cosa che mi spaventa di più in assoluto“. La ragazza scoppia in una fragorosa risata, con l’odontoiatra che ammette: “Mi sei simpatica“. E, infine, in vista di una conoscenza più approfondita, aggiunge: “C’è tempo, c’è tempo…“.