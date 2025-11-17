Benedetta Stocchi innamorata di Domenico al Grande Fratello? Duro sfogo e chiarimenti: "Mi pesa tutto", continua il traingolo con Valentina

Benedetta e Domenico al Grande Fratello: sfoghi, accuse e chiarimenti: cos’è successo

Continua ancora ad essere al centro dell’attenzione il rapporto il presunto triangolo formato da Domenico D’Alterio, la compagna Valentina Piscopo la giovane concorrente Benedetta Stocchi. Sin da subito tra Domenico e Benedetta è nata una sintonia particolare che ha fatto infuriare la compagna che più volte è entrata nella Casa per chiedere rispetto e tutela. Valentina si è sentita tradita dal compagno e per questo dopo tanti scontri lo ha lasciato con una lettera. Dopo la rottura di Valentina e le dichiarazioni di Simona, la mamma di Benedetta, qualcosa si è rotto nel loro equilibrio.

E sono scoppiate le incomprensioni tra Benedetta e Domenico al Grande Fratello. I due sono stati protagonisti di tensioni crescenti fino al durissimo sfoga della Stocchi che parlando con gli altri concorrenti è sbottata: “Sono arrabbiata del fatto che lui si sia soffermato soltanto sul fatto di quando mia mamma ha toccato la sua famiglia mentre a me più volte mi è stata spuntata merda addosso…sono nervosa perché non ha ascoltato, o forse era troppo nervoso, e non mi ha detto nulla riguardo le mie difese che ho continuato a perdere nei suoi confronti.” Nelle scorse ore, tuttavia, c’è stato finalmente il tanto atteso chiarimento dopo giorni di silenzio.



Chi è Benedetta Stocchi del Grande Fratello: è innamorata di Domenico D’Alterio? “Solo amicizia”

Dopo giorni di tensioni Benedetta Stocchi ha voluto un chiarimento con Domenico per spiegargli il suo punto di vista. La gieffina ha voluto aprirsi totalmente, lasciando emergere tutto il suo disagio nel dover fronteggiare una situazione che non si aspettava di vivere: “Non so se ho più lo stress del pensiero del fuori o di qua dentro. Mi sta pesando tantissimo gestire tutta questa situazione. Io sto faticando a fare questo cambiamento perché non è stata una cosa voluta…” E subito dopo ha aggiunto: “Da un momento all’altro non puoi cambiare nei confronti di una persona”. Domenico da parte sua ha cercato di mostrarsi comprensivo nei confronti della 25enne sostenendo però che ha scelto di fare un passo indietro per evitare ulteriori problemi.