Benedetta Stocchi, avvertimento di mamma Simona: "Non ti fare fregare da Domenico e Valentina" e poi consiglia: "Fai il tuo percorso"

Dopo le settimane difficile passate al centro del triangolo tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo, Benedetta Stocchi ha ricevuto una graditissima sorpresa al Grande Fratello 2025: la mamma Simona. Simona prima ha avuto un aspro confronto con Domenico in cui l’ha esortato a comportarsi da uomo, a rispettare la compagna che ha fuori dalla Casa ed anche nei confronti di sua figlia. Simona, la mamma di Benedetta Stocchi al Grande Fratello ha difeso a spada tratta la figlia dicendo che ha solo 23 anni, è single e può comportarsi, nei limiti ovviamente, come meglio crede.

E dopo il confronto con Domenico, Benedetta Stocchi ha incontrato la mamma Simona che l’ha abbracciata, consolata, difesa a spada tratta e soprattutto le ha dato un avvertimento: “Non ti devi giustificare con nessuno, ma non ti fare fregare, sei stata brava ma cerca di evitare alcuni…comunque ti appoggiano tutti.” E subito dopo abbracciandola ha ammesso: “Comportati bene ma dall’altra parte quale famiglia? Loro la fuori che famiglia sono?” Tale frase tuttavia ha fatto sbottare Domenico che in seguito è intervenuto dicendo che ne la mamma di Benedetta Stocchi ne nessun’altro può mettersi in mezzo alla sua famiglia e giudicare il suo rapporto con Valentina.



Benedetta Stocchi e la decisione dopo il confronto con la mamma Simona: “Eviterò tutto con Domenico”

L’emozionante confronto tra Benedetta Stocchi e la mamma Simona è proseguito tra abbracci e frasi di incoraggiamento. Prima di andare la madre le ha dato un ultimo consiglio: “Il consiglio è che deve fare questo viaggio al meglio perché io la conosco e non vorrei che fosse condizionata da Domenico e Valentina.” A questo Benedetta ha rivelato di aver preso una decisione netta e definitiva: “C’è soltanto un’amicizia nient’altro ma eviterò anche questo ma per me, ho 23 anni, sono single, sono una donna indipendente e posso fare quello che voglio.” Benedetta ha davvero chiuso con Domenico?