Benedetta Stocchi è uno dei concorrente del Grande Fratello 2025: è single, lavora come norcina e ama la moda e la leggerezza

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 c’è anche Benedetta Stocchi, ragazza spumeggiante e divertente che ha accolto con grandissima gioia la notizia del suo imminente ingresso nella Casa. Ad annunciarglielo, recandosi direttamente nel negozio in cui lavora, è stata Simona Ventura, lasciandola senza parole. “Sono emozionata da morire!”, ha poi ammesso ad un passo dall’apertura della porta rossa, esultando di gioia una volta nella Casa. Ma chi è Benedetta e cosa sappiamo di lei?

Nata a Genzano di Roma, Benedetta Stocchi ha 24 anni ed ha subito ammesso di essere single, nonostante non siano mancati flirt. “Sono la norcina più bella d’Italia, isole comprese! Mi chiamano la spezzacuori, perché vengono tutti ma non voglio nessuno”, ha annunciato la concorrente nel suo video di presentazione, facendo riferimento anche al suo lavoro.

Chi è Benedetta Stocchi, concorrente del Grande Fratello 2025: norcina romana che ama la moda

Benedetta lavora infatti come norcina nell’attività di famiglia a Nemi, un paesino che si trova nella zona dei Castelli romani. Ama la moda e si definisce una ragazza che ama la leggerezza e ama divertirsi. Ma le piace allo stesso modo anche lavorare, cosa che fa sei giorni su sette, perché ama stare a contatto con la gente.

Vive da sola ma è legatissima alla sua famiglia, che l’ha supportata anche nella scelta di partecipare al Grande Fratello. Nella Casa, si farà sicuramente sentire e vedere, e chissà che non trovi l’amore, come lei stessa ha tenuto a sottolineare all’inizio di questa avventura.

