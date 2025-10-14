Benedetta Stocchi è preoccupata al Grande Fratello per la reazione della compagna di Domenico alla loro amicizia

Nella serata di ieri del Grande Fratello c’è stato un momento in cui il pubblico pensava di ritrovarsi davanti una sorta di Temptation Island e il perché è presto detto: perché è arrivata Valentina, la compagna di Domenico, che si è detta preoccupata per la sua vicinanza con Benedetta Stocchi, che successivamente con i suoi compagni si è sfogata rivelando di non essere a suo agio in una situazione simile.

“Ho paura che possa passare un messaggio sbagliato” ha confidato la concorrente ai suoi compagni di avventura, ed è certa al cento per cento che con il coinquilino ci sia soltanto un rapporto d’amicizia e null’altro: “Vedo tutto tranne che malizia”.

Benedetta Stocchi: ecco cosa sente per Domenico al Grande Fratello

E sempre Benedetta Stocchi ha continuato col dire che per Domenico prova una profonda stima come uomo e come padre, che apprezza la sua simpatia e la sua compagnia, ma finisce lì. Lo vede come una sorta di fratello maggiore quindi non c’è assolutamente il pericolo che possa provare dei sentimenti per lui anche perché è già impegnato dal punto di vista sentimentale.

Ora la domanda sorge spontanea anche se l’interesse del pubblico per quest’edizione del Grande Fratello è ai minimi storici e può solo che peggiorare nel corso delle settimane: come si comporterà Domenico nei confronti della sua compagna d’avventura? Si allontanerà per sempre oppure continuerà a essere se stesso senza però che nessun atteggiamento possa essere frainteso dalla sua compagna che lo guarda da fuori?