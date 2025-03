Tra le storie raccontate nel programma tv “Le ragazze”, nella puntata di oggi c’è anche quella di Benedetta Tobagi, figlia del grande giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi, che perse la vita nel 1980 per mano delle brigate dei terroristi rossi. Tobagi morì a pochi metri da casa, a Milano. Quel giorno Benedetta, insieme alla mamma, arrivò sul luogo dell’uccisione pochi istanti dopo, vedendo il corpo del padre senza vita. Lei aveva solamente tre anni e mezzo e da quel momento la sua vita cambiò radicalmente. Il lutto, infatti, gravò sulla famiglia in maniera importante. Lei crebbe come una bambina timida e introversa, faticando a trovare il suo posto nel mondo.

La sofferenza di Benedetta Tobagi è durata a lungo e solamente durante l’adolescenza ha cercato di superare quel grande dolore, avvicinandosi alla figura del padre, tentando di conoscerlo meglio in modo tale da avere un ricordo di lui che fosse diverso da quel corpo a terra. Leggendo i suoi articoli e ancora le carte processuali, Benedetta Tobagi ha pubblicato un libro dedicato appunto a suo padre, “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre”. Il libro ha rappresentato per Benedetta l’inizio di una rinascita, per staccarsi da quel passato sofferto e avere una nuova vita, dove il dolore lasciava spazio all’amore e ad una nuova serenità.

Benedetta Tobagi, chi è: la rinascita dopo la pace con la storia del papà

Dopo aver fatto pace con la storia del padre, Walter Tobagi, Benedetta Tobagi è tornata a vivere una nuova vita. Dopo essersi lasciata alle spalle una relazione tossica, si è affidata ad una psicoterapeuta per ricominciare a vivere e farlo in maniera sana. Benedetta ha poi incontrato un uomo che la ama profondamente, Alberto, con la quale è sposata felicemente e che lei stessa ritiene la sua felicità.